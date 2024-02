Il traffico navale nel Capo di Buona Speranza ha registrato un aumento significativo negli ultimi 2 mesi

(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - Da quasi due mesi le navi commerciali si stanno dirottando verso il Capo di Buona Speranza a causa della tensione nel Mar Rosso, portando a un quasi raddoppio dei transiti navali nella regione e ad un aumento del 75% del volume degli scambi.

Gli Houthi yemeniti hanno lanciato attacchi contro navi commerciali che commerciavano con Israele nello stretto di Bab-el-Mandeb nel Mar Rosso. In seguito agli attacchi, le compagnie di navigazione hanno sospeso le operazioni e hanno invece dirottato le navi attorno al Capo di Buona Speranza, il punto più meridionale dell’Africa.

Il Canale di Suez collega il Mediterraneo e il Mar Rosso ed è la via più breve tra Europa e Asia. Ma l’aumento dei tempi di viaggio per il giro alternativo del Capo di Buona Speranza in seguito agli attacchi ha comportato che i viaggi durassero fino a due settimane e persino a 20 giorni.

Mentre il numero di navi mercantili e petroliere che transitavano attorno al Capo di Buona Speranza era pari a 50 al giorno il 30 novembre, la cifra è salita a 57 al 16 dicembre.

A partire dal 28 gennaio, il numero di navi che transitano ogni giorno attorno al Capo di Buona Speranza è salito a 85, dopo che alle aziende è stato consigliato di non navigare nel Mar Rosso a causa delle crescenti tensioni nell’area con gli Stati Uniti e il Regno Unito che guidano attacchi contro gli Houthi.

I transiti attorno al Capo di Buona Speranza sono stati calcolati in media in 71 nella settimana terminata il 28 gennaio. La cifra era di 40 per la stessa settimana nel 2023.

Anche il volume degli scambi al Capo di Buona Speranza ha registrato un aumento di 8,7 milioni di tonnellate al giorno il 2 gennaio, in aumento dell’80% rispetto ai 4,8 milioni di tonnellate del 30 novembre.

Il volume degli scambi giornalieri nella regione è stato di 7,2 milioni di tonnellate il 28 gennaio, in aumento del 75% su una media di sette giorni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I volumi commerciali per il Canale di Suez e il Bab-el-Mandeb hanno registrato cali significativi, con quest’ultimo che ha visto i transiti medi settimanali delle navi diminuire del 55% rispetto alla stessa settimana dell’anno scorso, segnando il livello più basso dal 30 marzo 2021.

Nella settimana terminata il 28 gennaio, il volume degli scambi nella regione è diminuito del 60,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I transiti e il volume degli scambi nello stretto di Bab-al-Mandeb sono diminuiti drasticamente a partire dalla seconda metà di dicembre, con i transiti giornalieri delle navi nella regione in calo del 67% al 28 gennaio, rispetto al 15 dicembre, mentre il volume degli scambi è diminuito del 66% durante lo stesso periodo.

I transiti giornalieri delle navi nel Canale di Suez sono crollati del 40% e il volume degli scambi del 32% al 28 gennaio, rispetto al 15 dicembre 2022.

L’organizzazione politica sostenuta dall’Iran, gli Houthi, ha iniziato a sequestrare navi commerciali legate a compagnie israeliane al largo delle coste dello Yemen il 31 ottobre, attaccandole con droni e missili in risposta agli attacchi israeliani a Gaza.

Nel frattempo, le forze americane hanno annunciato di aver abbattuto missili e droni kamikaze lanciati dallo Yemen.

In seguito agli attacchi degli Houthi, molte compagnie di navigazione hanno deciso di sospendere le operazioni nel Mar Rosso.

I prezzi del trasporto internazionale di container hanno registrato enormi aumenti, con i paesi dell’UE tra i più colpiti dal blocco del Mar Rosso, con alcune fabbriche automobilistiche in Europa che hanno dovuto sospendere temporaneamente la produzione a causa dei ritardi nella fornitura causati dagli attacchi.

Da quando le compagnie di navigazione hanno deciso di fare una deviazione attorno al Capo di Buona Speranza per evitare il conflitto, i tempi di viaggio prolungati hanno interrotto le catene di approvvigionamento di molti settori.

La compagnia petrolifera statale del Qatar QatarEnergy ha annunciato che ritarderà la consegna di almeno sei carichi di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa, riferendo che potrebbero esserci ulteriori interruzioni poiché la consegna verrà riprogrammata attraverso rotte alternative.