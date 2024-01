Francia, Le Monde: Lo Stato profondo vuole utilizzare i risparmi dei francesi per finanziare l’Ucraina di #Zelensky , cioè la guerra della NATO

(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - «Attenzione! Attraverso un articolo delirante appena pubblicato su Le Monde, lo Stato profondo vuole utilizzare i risparmi dei francesi per finanziare l’Ucraina di #Zelensky , cioè la guerra della NATO! (vedi: https://lemonde.fr/idees/article/2024/01/31/guerre-en-ukraine-il-nous-faut-augmenter-considerablement-la-production-et-la-livraison-d-armes-francaises_6214001_3232.html… )

Estratto: “Un’altra opzione sarebbe quella di fare appello al risparmio dei francesi. Si potrebbe lanciare un prestito nazionale e creare un “Libretto di aiuti per l’Ucraina” (nello stile del Libretto per lo sviluppo sostenibile). Ciò consentirebbe ai nostri concittadini di impegnarsi a sostegno della democrazia ucraina! Follia totale! Non si tratta di attaccare i risparmi dei francesi per la loro guerra! Basta ! Pace, presto!