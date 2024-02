Davvero l’Ucraina parla della controffensiva di primavera 2024?

(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - Dopo la mega campagna pubblicitaria per la controffensiva della primavera ucraina dello scorso anno che non ha avuto successo, i messaggi sono più cauti nel 2024, con il capo dello spionaggio nazionale che accenna solo alle azioni future.

La Russia è attualmente in fase offensiva ma non è riuscita a ottenere il “successo significativo” che sperava, ha detto il capo dell’intelligence della difesa ucraina Kyrylo Budanov alla televisione nazionale. Parlando di ciò che verrà dopo, il capo dello spionaggio ha detto che una volta esaurite le energie della Russia, toccherà all’Ucraina reagire.

Facendo riferimento ad una nuova controffensiva di primavera implicita, ma non eccessivamente criptica, Budanov ha detto alla televisione, secondo la Pravda ucraina: “la loro offensiva continua. All’inizio della primavera sarà completamente esaurito… Attualmente è il nemico a muovere. Finirà e, credo, inizierà il nostro”.

Questo non è stato l’unico riferimento a una controffensiva imminente negli ultimi tempi, con il media statale ucraino Ukrinform che ha chiarito la scorsa settimana che il governo ha bisogno di donazioni di artiglieria occidentale per “soddisfare le esigenze di difesa e controffensiva dell’Ucraina durante la campagna del 2024”.

Il messaggio di basso profilo sull’apparentemente imminente Controffensiva di Primavera del 2024 potrebbe essere un esercizio di gestione delle aspettative dopo l’esperienza della Controffensiva di Primavera del 2023 in Ucraina, che è stata preceduta da mesi di annunci e attenzione da parte dei media. In primo luogo, la reazione a lungo discussa contro la Russia non si è concretizzata, poi, quando la primavera è passata all’estate, è stata finalmente lanciata, ma si è immediatamente impantanata.

Sono state addotte una serie di scuse per il fallimento del tanto decantato contrattacco, dal sottobosco in Ucraina troppo fitto per poter combattere efficacemente, alla Russia che ha avuto troppo tempo per scavare e piantare mine a causa dei ritardi, all’Occidente aver deluso l’Ucraina non fornendo abbastanza armi nel tempo necessario.

Mentre la Russia ha trincerato prima del contrattacco, l’Ucraina ha fatto più o meno lo stesso da allora, affondando bunker e trincee lungo la linea del fronte negli ultimi mesi. Con entrambe le parti ormai ben sistemate, la guerra ha assunto un forte sapore di guerra di trincea della Prima Guerra Mondiale, un fatto non sfuggito ai comandanti militari che hanno adattato il loro modo di pensare di conseguenza.

Il capo delle forze armate ucraine ha detto di aver iniziato a studiare un libro vecchio di un secolo sulla guerra di trincea che ha trovato nella biblioteca dell’Accademia militare nazionale per cercare di raccogliere alcuni suggerimenti, mentre la stessa NATO ha rivelato che ora sta addestrando le truppe dell’alleanza occidentale ancora una volta nei particolari della guerra di trincea. Spiegando la logica, la NATO ha detto della mossa: “Nel fango freddo e umido, i soldati hanno trascorso ore imparando come superare rapidamente gli angoli, sradicare i difensori dai bunker trincerati e rendere le posizioni di combattimento sicure per le forze successive.

“Sebbene le trincee possano evocare visioni della Prima Guerra Mondiale, sono sempre più comuni nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Le trincee offrono vantaggi per i difensori e rischi significativi per le forze attaccanti. Affinché le forze alleate possano scoraggiare l’aggressione – e, se necessario, difendere il territorio alleato – devono essere pienamente preparate a difendere o neutralizzare efficacemente le reti di trincee”.