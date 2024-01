(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 _______________________________________________________________

INCIDENTE SUL LAVORO A CHIARI: UIL LA POLITICA INTERVENGA

Mario Bailo Uil Brescia: “Di sicurezza se ne parla per un giorno e poi tutto si

dimentica. Siamo stanchi di vedere che la politica non interviene”

Giuliano Rabba UILM Brescia “Siamo distrutti e vicini alla famiglia. Non è possibile

trovarci ancora a piangere una vittima del lavoro”

Milano 30 gennaio 2024 – L’ennesimo incidente mortale sul lavoro. L’ennesima vi:ma che in a