Coordinatore Lega Giovani Latina aderisce a Forza Italia Giovani 

(AGENPARL) - ROMA, 30 Gennaio 2024 - Oggi Andrea Orsini, coordinatore provinciale uscente dei giovani leghisti di Latina, ha incontrato a Roma il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni. L’incontro, a cui ha partecipato anche il coordinatore provinciale pontino dei giovani azzurri Luca Palmegiani, ha ufficializzato il passaggio dell’ormai ex dirigente leghista al movimento giovanile del partito di Antonio Tajani. “Siamo molto soddisfatti della scelta di Andrea che è persona in gamba e di valore. La sua scelta è la stessa di tantissimi altri giovani che nel Lazio, giorno dopo giorno, si stanno unendo al nostro movimento e daranno un contributo fattivo e militante in vista delle prossime elezioni europee” dichiara il coordinatore regionale Leoni in una nota di Forza Italia Giovani Lazio.