Comunicato stampa. L’Università degli Studi di Foggia inaugura l’Anno Accademico, 24° dalla sua Istituzione

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Cerimonia di inaugurazione

dell’anno accademico 2023_2024

Foggia, 29 gennaio 2024

Offerta formativa Università di Foggia

Corsi di Laurea Triennale

Corsi di Laurea Magistrale

Corsi di Laurea a ciclo unico

A. A. 2019 – 2020

A. A. 2020 – 2021

A. A. 2022 – 2023

A. A. 2023 – 2024

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Immatricolati all’Università di Foggia

A.A. 2018 – 2019

A.A. 2019 – 2020

A.A. 2020 – 2021

A.A. 2021 – 2022

A.A. 2022 – 2023

+48,4%

rispetto al

2018 – 2019

3.164

3.319

4.235

4.502

4.696

-5,4%

+4,9%

+27,6%

+6,3%

+4,3%

Fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Iscritti all’Università di Foggia

A.A. 2018 – 2019

A.A. 2019 – 2020

A.A. 2020 – 2021

A.A. 2021 – 2022

A.A. 2022 – 2023

+25,4%

rispetto al

2018 – 2019

10.623

10.754

11.979

12.687

13.325

+1,1%

+1,2%

+11,4%

+5,9%

Fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Laureati all’Università di Foggia

A.A. 2018 – 2019

A.A. 2019 – 2020

A.A. 2020 – 2021

A.A. 2021 – 2022

A.A. 2022 – 2023

+25,5%

rispetto al

2018 – 2019

1.652

1.812

1.885

2.012

2.073

+6,6%

+9,7%

+4,0%

+6,7%

Fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Indagine AlmaLaurea 2022 sul profilo dei laureati

81,4%

Laureati dell’Università di Foggia

con genitori non laureati

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Indagine AlmaLaurea 2022 sul profilo dei laureati

Laureati regolari per costo standard

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Soddisfazione dei laureati dell’Università di Foggia

È soddisfatto del

corso di Laurea

È soddisfatto del

rapporto con i

docenti

È soddisfatto delle

relazioni con gli

altri studenti

Fonte: Indagine AlmaLaurea 2022 sul profilo dei laureati

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Condizione occupazionale dei laureati magistrali dell’Università di Foggia.

Confronto con i dati provinciali, regionali e nazionali

Tasso di occupazione dei laureati dell’Università

di Foggia – Dati indagine AlmaLaurea 2022

54,1%

a 1 anno

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

79,3%

a 3 anni

81,0%

a 5 anni

Brevetti

Dipartimento

d’eccellenza

Dipartimenti

Personale

Numero

banche dati

full-text

Centri di ricerca

e laboratori

Biblioteche

Spin Off

6.896

Visiting

professors

Posti

nelle aule

Docenti

Magazine

di Ateneo

Web Radio

“We Unifg”

Web tv

“We Unifg”

Contamination Lab

Cinema felix

Centro Sportivo

universitario

Centro

Formazione

della

docenza

Career

Development

Center

Centro E-learning

di Ateneo

33.011

13.325

Numero totale

laureati

Numero

studenti

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

4.696

Numero

studenti

immatricolati

22/23

Studenti incoming

Studenti outgoing

1.005

N. accordi con

università / istituti stranieri

per mobilità (sia incoming

che outgoing)

Dottorandi

DI CUI 3 INTERATENEO

Corsi dI

studio

SUMMER SCHOOL

SCUOLE DI

SPECIALIZZAZIONE

SANITARIE

LAUREE TRIENNALI

DOTTORATI

U- Multirank

MASTER

RANKING

LAUREE MAGISTRALI

LAUREE MAGISTRALI

A CICLO UNICO

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Dottorandi

Dati 2023

Contribuzione studentesca media – A.A. 2022 – 2023

3374 €

1337 €

888 €

437 €

rispetto al

dato nazionale

554 €

587 €

– 51%

Università

di Foggia

Puglia

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Sud e

isole

Italia

Università

pubbliche

Fonte: Anagrafe Nazionale

degli Studenti

Atenei

privati

Sistema

nazionale

Spese del personale

89,2%

(Limite < 80%)

86,0%

85,1%

79,3%

77,5%

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

76,2%

74,6%

70,0%

67,6%

65,0%

61,0%

Indebitamento

(Limite 1)

Fonte: MUR 2022

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Fondo per il finanziamento ordinario (FFO)

(quota base + quota premiale + totale perequativo + importo una tantum sul perequativo per tetto max + piani straordinari docenti)

+9,7%

+8,5%

Fonte: MUR 2023

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

+37,5%

rispetto

al 2019

+5,9%

+2,7%

+11,75%

quota base

+1,8%

+1,5%

+1,9%

rispetto

al 2019

+18,37%

Fonte: MUR 2023

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

quota premiale

+23,4%

– 0,5%

+15,0%

-1,5%

+57,2%

rispetto

al 2019

Fonte: MUR 2023

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024

Cerimonia di inaugurazione

dell’anno accademico 2023_2024

Foggia, 29 gennaio 2024