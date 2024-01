(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 COMUNICATO

Torino 28 gennaio 2024

ON LINE LA SETTIMA EDIZIONE DELL’ANNUARIO STATISTICO

REGIONALE “I NUMERI DEL PIEMONTE”

L’assessore Tronzano: « L’Annuario può essere considerato un valido supporto alla

programmazione delle politiche e degli interventi regionali”.».

Si rinnova l’appuntamento on-line con l’Annuario Statistico Regionale “I numeri del Piemonte”. La

pubblicazione, giunta alla settima edizione, fornisce ad un’ampia utenza un quadro sintetico di dati

territoriali. Le informazioni aggiornate e facilmente scaricabili includono centinaia di elaborazioni,

tabelle e cartografie, organizzate in 17 sezioni tematiche, come ambiente, demografia, salute e stili

di vita, sicurezza, istruzione e cultura, sport, turismo, lavoro, economia, ma anche ricerca e

innovazione, mercato immobiliare, trasporti e telecomunicazioni.

Ampio spazio è dedicato agli indicatori territoriali di misura del Benessere equo e sostenibile (BES)

e agli indicatori Istat per gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 (SDGs – Sustainable

Development Goals) delle Nazioni Unite.

L’Annuario è realizzato dall’Ufficio di Statistica della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio della