Sullivan esprime preoccupazione per i test sulle armi della Corea del Nord e per i legami con la Russia nei colloqui con Wang

(AGENPARL) - ROMA, 27 Gennaio 2024 - Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha espresso preoccupazione alla Cina per i recenti test sulle armi della Corea del Nord e i crescenti legami con la Russia durante i suoi colloqui con il massimo diplomatico cinese, Wang Yi, a Bangkok questa settimana, un alto funzionario statunitense ha detto il funzionario sabato.

Durante i colloqui di venerdì e sabato (ora locale), Sullivan e Wang hanno discusso di un’ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e globali, comprese quelle riguardanti la Corea del Nord, la guerra della Russia in Ucraina, il Medio Oriente, il Mar Cinese Meridionale e Myanmar, la ha detto il funzionario in un briefing telefonico.

“So che siamo profondamente preoccupati per i recenti test sulle armi. Siamo profondamente preoccupati per la crescente relazione tra Russia e RPDC e per cosa ciò potrebbe significare per le intenzioni del leader nordcoreano Kim”, ha detto il funzionario, riferendosi a La Corea del Nord con il suo nome ufficiale, Repubblica Democratica Popolare di Corea.

“Abbiamo sollevato queste preoccupazioni direttamente con i cinesi data la loro influenza su Pyongyang e speriamo che queste discussioni continuino ulteriormente tra i nostri due inviati”, ha aggiunto il funzionario.

Le tensioni nella penisola coreana sono aumentate a causa della retorica combattiva del leader nordcoreano Kim Jong-un contro la Corea del Sud e dei test sulle prestazioni delle armi condotti questo mese dal suo regime, compreso quello di un missile balistico a combustibile solido a raggio intermedio dotato di testata ipersonica e di un missile balistico a combustibile solido a raggio intermedio. sistema di armi nucleari subacquee.

Il funzionario ha preso atto della visita del vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong a Pyongyang questa settimana. I media statali del Nord hanno riferito che Sun ha incontrato il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son-hui in segno degli sforzi del Nord per mantenere stretti legami con Pechino nell’ambito della sua crescente cooperazione con Mosca.

“Penso che i cinesi abbiano appena inviato il loro vice ministro degli Esteri a Pyongyang”, ha detto il funzionario.”Quindi il nostro prossimo passo sarebbe una telefonata tra il nostro inviato e il vice ministro degli Esteri al suo ritorno.”

Il funzionario ha anche espresso la speranza che la Cina utilizzi la sua influenza sul Nord per aiutare ad affrontare il dilemma nucleare nordcoreano.

“Certamente, anche Pechino mantiene sicuramente la sua influenza. E penso che la nostra aspettativa sarebbe che la usino per riportarci sulla via della denuclearizzazione”, ha detto il funzionario.

In una lettura, la Casa Bianca ha affermato che Sullivan e Wang hanno tenuto discussioni “schiette, sostanziali e costruttive” sulla Corea del Nord e su altre questioni regionali e globali, inclusa la questione di Taiwan.

“Hanno discusso delle questioni relative allo Stretto e il signor Sullivan ha sottolineato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan”, si legge.

“Le due parti si sono impegnate a mantenere questo canale strategico di comunicazione e a perseguire ulteriore diplomazia e consultazioni di alto livello in settori chiave tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, anche attraverso un appello tra il presidente Biden e il presidente Xi”, ha aggiunto. .

I colloqui bilaterali sono avvenuti mentre Washington si sforzava di mantenere la sua competizione strategica con Pechino “responsabilmente” per “ridurre i rischi” delle relazioni bilaterali piuttosto che disaccoppiarle.