(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Patentino dell’Ospitalità, al via gli incontri di formazione e promozione turistica

Anche quest’anno hanno preso il via gli incontri del Patentino dell’Ospitalità, il percorso di formazione permanente e gratuita che l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia offre agli operatori del settore turistico. L’obiettivo è quello di fornire strumenti utili e condividere informazioni per migliorare l’accoglienza attraverso la valorizzazione e promozione del territorio.

«La formazione è fondamentale nello sviluppo della “cultura del turismo” – afferma l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – ed è per questo che cerchiamo di offrire ai nostri operatori del settore ricettivo tutti quegli strumenti utili a gestire al meglio conoscenze e professionalità nell’accoglienza e valorizzazione del territorio. Solo così possiamo crescere, ed i dati rilevati all’ultima stagione ce ne danno atto, abbiamo superato il milione e mezzo di presenze e Castiglione della Pescaia è stata una delle località balneari fra le più gettonate della Toscana. Con il Patentino dell’Ospitalità, arrivato alla sesta edizione consecutiva, offriamo ai nostri imprenditori l’opportunità di una formazione e aggiornamento professionale mirata alla progettazione del prodotto turistico sul territorio e allo sviluppo di strategie per la sua promozione».

Il patentino dell’ospitalità da quest’anno si estende a tutti i comuni dell’ambito Maremma Toscana area nord e sono già iniziati gli incontri rivolti agli operatori turistici dell’Ambito, online e in presenza, che affronteranno i temi della comunicazione e dell’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore turistico, dai nuovi trend e nuove strategie di comunicazione agli strumenti per la progettazione e costruzione di nuovi prodotti turistici legati all’arte, alla cultura, alle tradizioni del territorio costiero maremmano, a pacchetti di accoglienza incentrati sulla degustazione delle eccellenze locali.

« Il patentino dell’ospitalità – conclude il sindaco Elena Nappi – è ormai una buona pratica adottata da molti comuni che ha il compito non solo di far conoscere e promuovere le eccellenze e le opportunità presenti nei territori, ma serve anche per creare quella rete necessaria ed essenziale tra gli operatori turistici per scambiarsi le modalità operative utilizzate ed implementare le proprie capacità lavorative » .

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha programmato quattro incontri, a partire dal mese di marzo, dedicati agli operatori turistici del proprio territorio e per agevolare i turisti sugli adempimenti relativi alla tassa di soggiorno, anche quest’anno, dal 20 maggio al 18 novembre presso il Palazzo Comunale, sarà attivo lo “sportello al cittadino” aperto tutti i lunedì dalle 15:00 alle 17:00.

Questo il calendario degli incontri sul territorio:

MARTEDÌ 5 MARZO – ore 15:00 Sala del Consiglio Comunale, via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE TURISTICHE: COME ORIENTARSI TRA BANDI E FINANZIAMENTI

MARTEDÌ 12 MARZO – ore 15:00 Azienda Vitivinicola Cacciagrande Loc.Ampio

CONOSCERE LA TECNICA ENOLOGICA PER SCEGLIERE IL “VINO IDEALE”

MARTEDÌ 26 MARZO – ore 15:00 Azienda Agricola La Vergheria

EVO: DALLE TECNICHE DI RACCOLTA ALLA DEGUSTAZIONE IN TAVOLA

MARTEDÌ 9 APRILE – ore 15:00 Azienda Agricola Badia Vecchia, Strada Prov.le Macchiascandona

ECCELLENZE DEL TERRITORIO: VISITA A BADIA VECCHIA