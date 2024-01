CS FISH: DAREMO CONTRIBUTO SU DISCUSSIONE DECRETO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Per ulteriori info ed approfondimenti resto a disposizione.

COMUNICATO STAMPA

FISH: DAREMO CONTRIBUTO SU DISCUSSIONE DECRETO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Roma, 27 gennaio – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare allo schema di decreto legislativo concernente le politiche a favore delle persone anziane, contenente anche previsioni per le persone non autosufficienti, in attuazione della legge Delega sulle politiche in favore delle persone anziane. Il nuovo decreto introdurrà nel nostro sistema normativo diverse disposizioni operative. Tra le principali, dalle prime anticipazioni, sembrano essere previste misure che riguardano la sanità preventiva a domicilio, la promozione della mobilità, l’alfabetizzazione informatica, interventi integrati sanitari e socioassistenziali. A cui si aggiunge la sperimentazione nel 2025 e 2026 dell’assegno di assistenza mensile per le persone anziane non autosufficienti ultraottantenni, con uno stanziamento di 300 milioni annui, gestito dall’Inps. Inoltre, si prevede anche per le persone anziane e non autosufficienti, analogamente a quanto sta avvenendo per le persone con

disabilità, con separato decreto in attuazione di apposita legge delega, un nuovo sistema di valutazione multidimensionale attraverso il quale riuscire determinare i sostegni più adeguati e relativi servizi.

“Al netto di ulteriori valutazioni di merito, una volta che si conoscerà in dettaglio il testo approvato dal consiglio dei ministri Fish ribadisce che alcuni punti cardini introdotti nella legge delega per quanto concerne i diritti delle persone con disabilità che divengono anziane, sono irrinunciabili. Come si ribadisce l’obiettivo principale del decreto, in attuazione della delega è garantire dignità e diritti alle persone anziane e7o non autosufficienti, contribuendo con queste nuove norme a migliorare, in modo significativo ma anche concreto, la loro qualità di vita unitamente ai loro familiari e caregiver. Leggeremo con grande attenzione il decreto, anche al fine di predisporre nostre proposte migliorative da presentare in sede di confronto con le commissioni parlamentari a cui preposte quando si aprirà la discussione in parlamento”. A dirlo il presidente di FISH, Vincenzo Falabella.

