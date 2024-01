(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 CARLO CALENDA (AZIONE) A “GIU’ LA MASCHERA” (RADIO 1

RAI): “ESSERE DI SINISTRA VUOL DIRE OCCUPARSI DI DIRITTI

SOCIALI”

Roma, 26 gennaio 2024

“Essere di sinistra vuol dire innanzitutto occuparsi di diritti sociali, che la nostra

costituzione riconosce: salario giusto, salute e diritto all’istruzione. Tre diritti che

ultimamente sono un po’ scricchiolanti”. Lo ha affermato il Senatore e leader di

Azione, Carlo Calenda, a “Giù la maschera”, il programma condotto da Marcello Foa

in onda su Radio 1 Rai, nella puntata odierna dedicata al tema “La sinistra alla ricerca

di una nuova identità”.

“C’è un sistema politico che non è riuscito a fare scelte strutturali”, ha detto Carlo

Calenda, “Il concetto è: ti do qualcosa immediatamente qualcosa, come una piccola

riduzione sulle tasse, ma i tuoi diritti fondamentali, come può essere il livello di

preparazione dei ragazzi a scuola che è al di sotto della media europea, non riesco a

metterli apposto. Io venivo da aziende che vincevano nel mondo e per cui il progresso

tecnologico e la globalizzazione erano la vittoria. Ma così non è andato. I posti di

lavoro si sono spostati da occidente a oriente e questo ha travolto la classe media, e

l’ha resa disperata”.

Calenda ha ricordato come i liberali progressisti “hanno sostenuto che la

globalizzazione era solo inevitabile e ingestibile, e che doveva fare il proprio corso.

Così la tecnologica. La globalizzazione è cambiata dal 2000 a oggi. Per esempio,

oggi nei confronti della Cina l’Europa, che era disarmata, è più forte: pensiamo ai

danzi e alle leggi antidumping che sono state introdotte. La politica commerciale

europea si fa anche con un lavoro molto lungo. Come con l’armonizzare la tassazione

sui capitali e gli utili aziendali”.

Nel corso dell’intervista Calenda non ha mancato di fare una riflessione sui suoi

rapporti con Matteo Renzi e la sinistra in generale. “Matteo ha perfettamente capito

che per i nuovi tempi la politica è leadership e capacità di diventare punto di

riferimento”, ha detto Calenda, “C’è una debolezza della politica, che segue dei cicli

da star del cinema. Pensiamo a Elly Schlein. Quando ha vinto le primarie tutti i

giornali hanno scritto che il mondo era cambiato. Dopo due mesi, passate le

amministrative, la Schlein era già finita. Noi passiamo da questi estremi. C’è

un’assoluta sovraesposizione tra politica e intrattenimento. A un certo punto votiamo

chi ci intrattiene e si immedesima nelle nostre paure. E questa cosa ci viene a noia

velocissimamente. E’ successo con la Lega, il Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi e

ora con la Meloni”.

Quando alla Schlein, Carlo Calenda ha detto di non essere d’accordo con lei “sulla

transizione ecologica, sul posizionamento internazionale e sono contrario all’idea

della Schlein per cui la politica è “noi siamo quelli buoni”. Dico: come pensi di

gestire l’ingresso dei migranti in Italia? Sei favorevole a tutti o a controllarlo? Io non

credo di essere cattivo. Sono antifascista ma credo che la politica sia più di questo”.

Quanto al Movimento 5 Stelle Calenda ha detto che “il M5S ha fatto una rivoluzione.

Dal 43% è crollato alla metà dopo un anno perché hanno messo troppe cose. Poi cosa

è successo? Invece di farlo chiudere, il Partito Democratico ha deciso di salvarlo e di

mettere il Presidente del Consiglio. Quella cosa lì ha una forza. La forza del M5S è

più credibile. Se agli elettori di hai raccontato che Conte era il migliore Presidente del

Consiglio come fai a raccontare ora che Schlein è migliore? Oggi sono un competitor

molto forte che hanno la possibilità di fare un lavoro molto insidioso per la Schlein”.