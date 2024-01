(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 **La battaglia per i diritti delle donne kurde, venerdì 26, ore 10,

iniziativa in Regione**

/Scritto da Massimo Orlandi, giovedì 25 gennaio 2024 alle 12:01/

“Donna, vita, libertà”, sono le tre parole che le donne kurde hanno

scelto per accompagnare le loro battaglie civili. Tre parole che saranno

anche al centro dell’incontro dibattito organizzato per domani, venerdì 26

gennaio, a Firenze, presso la presidenza della Regione Toscana, in piazza

Duomo 10, sala delle esposizioni (inizio alle ore 10).

L’iniziativa, promossa dall’assessora regionale alle politiche sociali

Serena Spinelli, servirà a presentare l’associazione Udik (Unione donne

italiane e kurde) che si è posta il compito di sensibilizzare l’opinione

pubblica sul travaglio del popolo curdo e la sua battaglia per il

riconoscimento della propria identità, di far emergere le storie delle

donne Kurde e di far conoscere tra le donne italiane i loro processi di

emancipazione e di lotta per l’acquisizione dei diritti civili

fondamentali.

“La Toscana – ha spiegato Serena Spinelli nell’annunciare questa

iniziativa – ha una tradizione di impegno per la pace e la solidarietà tra

i popoli, oltre che a sostegno della loro autodeterminazione: questa

iniziativa vuol rafforzare il legame con il popolo curdo, ed esprimere

vicinanza alle donne che, con tanto coraggio e passione, si battono per

l’affermazione di diritti irrinunciabili”.

Oltre all’assessora Spinelli, che aprirà i lavori, interverranno Gulala

Salih, presidente di Udik e attivista per i diritti, Susanna Agostini già

referente per la cooperazione sanitaria e culturale tra Firenze e Kurdistan

ed Eleonora Mappa, vicepresidente Udik e responsabile di ‘Kurdistan save

the children’ per la Toscana e l’Emilia-Romagna.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro “Identità sospese”

di Gulala Salih, nel quale l’autrice dà voce alle tante donne che nel

mondo sono vittime delle dittature e si battono per affermare il proprio

ruolo nella società.