UNCEM per il progetto di Educazione alla Pace con il Dado della Pace per le Scuole e per i Comuni

NUOVE RELAZIONI NELLE ISTITUZIONI: UNCEM

SOSTIENE IL PROGETTO LIVING PEACE INTERNATIONAL CON IL “DADO DELLA PACE”UNCEM –

l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani – sostiene e diffonde il Progetto Living Peace International, percorso di educazione

per la pace.

Il progetto si basa sul lancio del “Dado della pace”: sulle cui facce non ci sono numeri, ma

frasi che aiutano a costruire rapporti nuovi tra tutti.Una proposta per tutte le scuole italiane e per i Comuni, per generare nuovi rapporti

all’interno delle Istituzioni e in particolare tra bambini, ragazzi, giovani, ma importante anche per gli adulti e per le persone impegnate nelle Pubbliche Amministrazioni.Scopri il progetto qui: http://www.livingpeaceinternational.org/it/il-progetto/living-peace-in-breve.html

Ad oggi

sono più di 1700 le scuole e gruppi che aderiscono al progetto e oltre 1 milione di bambini, i giovani e adulti raggiunti dalle sue iniziative nei 5 continenti.

Il progetto punta a rafforzare le collaborazioni e a cooperare con tanti altri nel mondo per la costruzione di una rete di pace. Infatti Living Peace è anche una piattaforma:

sono oltre 80 le organizzazioni internazionali in sinergia col progetto, con cui si condividono iniziative e azioni di pace che vengono proposte alle rispettive reti.Il dado può essere considerato come una proposta ludica, didattica e educativa destinata a tutti: istituzioni, famiglie, scuole e gruppi di qualsiasi genere. L’obiettivo

principale è quello di promuovere relazioni positive negli ambienti che lo adottano. Il gioco è considerato una tecnica pedagogica di animazione, utile per sviluppare le potenzialità presenti in ogni

persona e per valorizzare i contesti di apprendimento cooperativo, basati sulla condivisione e sulla co-costruzione delle conoscenze. Generalmente, il dado è

lanciato ogni mattina o con diversa frequenza: ognuno, grande o piccolo che sia, si impegna ad essere protagonista nel mettere in pratica la frase. Uno strumento semplice, per costruire relazioni

migliori. Anche nelle nostre Istituzioni, nelle nostre scuole e nei nostri Comuni.

Allegato, il dato da stampare e diffonderePer aderire al progetto: http://www.livingpeaceinternational.org/it/iscrizione3.html

