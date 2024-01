(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 SANITA’. FDI, SU OSPADALE TIVOLI STUPISCONO APPELLI DA CHI HA GOVERNATO PER 10 ANNI

“Da alcuni giorni ascoltiamo appelli da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 stelle per sollecitare la riapertura dell’ospedale di Tivoli. Ci meraviglia che queste richieste da chi ha governato la sanità regionale negli ultimi 10 anni; inoltre, non appaiono credibili le vibranti critiche rivolte al direttore generale dell’Asl, considerato di altissimo profilo quando nominato da Zingaretti e improvvisamente posto sull’altare del sacrificio da quel partito che ha devastato la sanità di prossimità. Siamo convinti che la Regione Lazio e l’azienda sanitaria stiano percorrendo, nel rispetto del lavoro della magistratura, tutte le strade necessarie per garantire nel più breve tempo possibile la riapertura del nosocomio tiburtino, con buona pace degli scomposti attacchi dei partiti della sinistra tiburtina, evidentemente preoccupati di nascondere le proprie responsabilità in vista delle prossime elezioni comunali”. Così in una nota congiunta il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, il deputato di Fdi Alessandro Palombi e Marco Innocenzi, coordinatore tiburtino del partito.

