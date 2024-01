(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 AUTONOMIA, MARCHETTO ALIPRANDI (FDI): APPROVAZIONE IN SENATO SIMBOLO DI SERIETÀ E CAPACITÀ DI MELONI E SENATORI FDI

“Grazie al determinante lavoro svolto da Fratelli d’Italia oggi il Senato ha approvato il ddl di Attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni, dando così risposta alle tante esigenze che i territori manifestano nel quotidiano. Il premier Meloni ancora una volta mantiene gli impegni presi con i cittadini e con solerzia, capacità ed estrema serietà dà ulteriore dimostrazione di una leadership forte. Il voto del Senato apre le porte al lavoro che dovremo svolgere alla Camera nelle prossime settimane e per questo ringrazio i colleghi Senatori del mio partito per la dedizione con cui hanno affrontato il tema affinchè fosse garantita l’equità da nord a sud della penisola, spegnendo così ogni tipo di polemica sia di natura partitica che di natura economica. Diversamente da quanto si dicesse, Fratelli d’Italia ha da sempre creduto in un progetto di ottimizzazione economica delle Regioni, andando così a migliorare i servizi resi al cittadino, che è ciò che davvero conta”. E’ quanto dichiara Marina Marchetto Aliprandi di Fratelli d’Italia.

