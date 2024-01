Enrico Fabbro: Dichiarazione dopo l’incontro di Piattaforma Popolare a Roma

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 L’unione dei democristiani, moderati, liberali e centristi sotto l’egida della Piattaforma Popolare rappresenta un importante passo avanti per la rinascita politica in Italia. In un momento in cui il panorama politico italiano è caratterizzato da divisioni e polarizzazioni, questa iniziativa mira a creare un fronte comune che sia in grado di affrontare le sfide del paese in modo unitario e responsabile.

La politica italiana ha da tempo bisogno di una nuova visione, capace di superare le vecchie divisioni ideologiche e di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini. La Piattaforma Popolare si propone di essere un punto di riferimento per coloro che credono nella necessità di unire più forze e per ottenere risultati concreti e sostenibili.

Attraverso un approccio pragmatico e inclusivo, la Piattaforma Popolare intende lavorare per la promozione di politiche che favoriscano la crescita economica, la tutela dell’ambiente, il benessere sociale e la stabilità istituzionale. L’obiettivo è quello di costruire un’alternativa credibile alle forze estremiste e populiste che spesso hanno dominato la scena politica italiana.

La coalizione si impegna a lavorare in modo trasparente e collaborativo, mettendo al centro la condivisione di valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani, la solidarietà sociale e il primato della legge. La Piattaforma Popolare si propone anche di rafforzare il dialogo con le istituzioni europee, al fine di promuovere politiche comuni e di rafforzare il ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione Europea.

Attraverso questa unione, i democristiani, moderati e centristi dimostrano di essere pronti a mettere da parte le differenze e a lavorare insieme per il bene del paese. La Piattaforma Popolare rappresenta una nuova speranza per l’Italia, un’opportunità per rinnovare la politica e per ricostruire un tessuto sociale e istituzionale più solido e coeso.

La strada sarà lunga e piena di sfide, ma la determinazione e l’impegno di questa coalizione sono un segnale positivo per tutti coloro che credono nel potere della politica come strumento di cambiamento e progresso. L’unione dei democristiani, moderati e centristi sotto l’egida della Piattaforma Popolare rappresenta un passo significativo verso una rinascita politica che sia in grado di rispondere alle esigenze del paese e di guardare al futuro con fiducia.

