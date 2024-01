R: Enrico Fabbro (Piattaforma Popolare – Il Confronto) : Per la la prima volta dallo scioglimento della Democrazia cristiana nel 1993, si cerca di tornare uniti nel “Confronto”

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 ho sbagliato a non cancellarla prima dell’invio, grazie

(Roma, 21 gennaio 2024) Enrico Fabbro "Piattaforma Popolare – Il Confronto" : "Era la prima volta dallo scioglimento della Democrazia cristiana nel 1993, che esponenti laici delle Culture Cristiano-Popolari, Civiche, Riformatrici e Liberaldemocratiche si ritrovavano per concordare sulle cose da fare. 30 associazioni presenti sul territorio nazionale per parlarsi e confrontarsi alla ricerca della "Politica"

Chiamate a raccolta da PIATTAFORMA 2024 – realtà promossa da Mons Gianni Fusco, dall’on Lucio D’Ubaldo e dall’on Ivo Tarolli- si sono ritrovate oggi a Roma, oltre 30 Movimenti e Partiti dell’Area Centrista Italiana, dalla Democrazia Cristiana (Cuffaro/Marini) a Tempi Nuovi, dal Nuovo PSI ad Iniziativa Popolare (Orioli e Tassone), da Raffaele Bonanni a Clemente Mastella e Publio Fiori a Enrico Fabbro con il Confronto. Apprezzata è stata anche la presenza dell’on Paolo Ciani di Demos.

Era la prima volta dallo scioglimento della Democrazia cristiana nel 1993, che esponenti laici delle Culture Cristiano-Popolari, Civiche, Riformatrici e Liberaldemocratiche si ritrovavano per concordare sulle cose da fare.

L’ incontro introdotto da Mons Gianni Fusco e da Lucio D’Ubaldo ha registrato 22 interventi. Le conclusioni sono state sviluppate da Ivo Tarolli che ha ribadito come “lo stare Uniti venga prima, stia sopra, a qualsiasi decisione successiva (liste, candidature, posizionamento ed alleanze) e che ha illustrato anche l’Atto di Indirizzo poi sottoscritto.

Dal Dibattito, dal Confronto e dalla Elaborazione si è passati, con un cambio di passo fino a ieri ritenuto una chimera, ovvero di ” ritenere maturo e necessario mettere in campo alle prossime elezioni europee del giugno prossimo di un Pensiero Politico Nuovo e Condiviso (a partire dalle Linee di un Nuovo Modello di Sviluppo) e di una presenza organizzata sotto forma di Rassemlement dell’ intera Area Centrista”. Di rendere il Tavolo Paritario la sede dei prossimi incontri. Di dar vita ad un Gruppo Nazionale di Direzione con compiti di coordinamento ed Indirizzo. E di avviare, da subito, le interlocuzioni necessarie con tutti i soggetti che presidiano l’ Area Centrista.

Con grande interesse è stata pure condivisa la necessità di trovare un fertile rapporto con tutta l’area Civica e Riformatrice, rappresentata in sala dall’on Gianpaolo Sodano.

Dal dibattito è emersa anche la proposta che, a partire da subito, le iniziative che dovessero essere messe in campo dai Soggetti presenti, debbano essere promosse e gestite collegialmente e che tutti si sentano responsabilizzati a diffondere e ad allargare il processo avviato.

