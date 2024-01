(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 MINISTRO ABODI: NO AL RAZZISMO VALE SEMPRE E OVUNQUE

“Il mio, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque. Come il rispetto: sempre e ovunque. E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan”, lo scrive su X il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Roma, 21 gennaio 2024