BOLOGNA A 30 ALL’ORA, FONTI MIT: GRAZIE A SALVINI FONDI AD HOC E NUOVE REGOLE DI SICUREZZA STRADALE

(AGENPARL) – Roma, 21 gen 2024 – Il Mit ha erogato finanziamenti a comuni italiani, tra cui Bologna, per progetti legati alla sicurezza stradale: i fondi non erano vincolati alla realizzazione di sole zone 30, a dimostrazione della concreta e doverosa disponibilità a dialogare per plasmare città più vivibili indipendentemente dal colore politico.

L’auspicio del Ministro Matteo Salvini – come precisato più volte – è quello di trovare un equilibrio per evitare che certi provvedimenti sortiscano effetti indesiderati, ed è rinnovato il pieno sostegno a tutte le soluzioni per proteggere aree cittadine particolarmente sensibili, come i centri storici o nelle vicinanze di scuole o asili, senza vessare gli utenti della strada che si spostano anche per lavoro.

La migliore risposta alle polemiche, come sempre, sono i fatti: Salvini è stato il promotore delle nuove norme in materia di Sicurezza Stradale dopo decenni di attesa. Sorprende che gli stessi partiti che oggi lo accusano di scarsa attenzione non abbiano mai messo mano al dossier, nonostante molti anni di governo.

Da parte di Salvini è rinnovata la massima disponibilità al dialogo, alla ricerca di soluzioni di buonsenso, con un altro auspicio: nessuno ha mai messo in dubbio l’attività dei sindaci, ma ci si augura che la strumentale difesa dell’indipendenza dei primi cittadini fatta dalle opposizioni parlamentari si possa tradurre in un ampio appoggio alla riforma dell’Autonomia.

Così fonti del Mit.