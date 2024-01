MODUGNO, AVV. FULGERI, GARDANO A RADIO MARTE

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 *FRANCESCO MODUGNO A RADIO MARTE: “POPOVIC GIOVANE GIOIELLO, THEATE IN CIMA

ALLA LISTA DEI DIFENSORI CHE PIACCIONO”*

*“Non era più giusto inseguire la bellezza del calcio di Spalletti, che

resta indimenticabile ma è stato un fardello pesante che ha pagato Garcia

ed un riferimento importante per Mazzarri ma era giusto si provasse

qualcosa di differente, forse più adeguata alle necessità e alle esigenze

di un momento complicato che esigeva qualcosa di nuovo. È necessario

crescere in qualità senza dubbio. Mi piacerebbe -* ha detto il giornalista

di Sky Sport a* Marte Sport Live* in onda su *Radio Marte*- *anche rivedere

il Lindstrom di Francoforte che sulla trequarti agiva sul centrodestra, pur

preferendo agire sulla sinistra, dotato di grande esuberanza tecnica. Ha

dato qualche segnale, ma si è visto poco il suo grande talento: può e deve

dare molto di più.*

*Popovic è un giovane dai grandi margini di crescita, con l’esperienza può

crescere molto e il Napoli fa bene a girarlo al Frosinone. Il Napoli non fa

tante operazioni del genere, c’è il rischio che passino un po’ in sordina

ma sono investimenti importanti per il futuro.Anche Zerbin andrà al

Frosinone, con cui è stato raggiunto un accordo: capisco che la partita con

la Fiorentina abbia alimentato qualche riflessione ma è giusto che vada a

giocare con maggiore continuità, il Napoli tra l’altro è ricco di esterni,

quindi tenerlo qui potrebbe essere controproducente per il calciatore.

Capitolo difensore centrale, i nomi più caldi sono Theate e Perez, su cui

il Napoli sta lavorando. Theate è un mancino, Perez è destro. Se si dovesse

scegliere di giocare a tre dietro, potrebbero servire due centrali, magari

considerando di trattenere Ostigard. Credo sia più indicato Perez, essendo

destro e dunque più facilmente adattabile. Si tratta di due profili

importanti, ma Perez potrebbe avere un qualcosa in più per il Napoli al

momento. Solet non ci risulta particolarmente caldo come nome al momento,

nonostante il Napoli lo abbia monitorato: c’è però qualche perplessità

sulla tenuta per i troppi infortuni in cui è incorso. Al momento sono più

calde le piste Perez e Theate, a meno che non ci sia un terzo nome non

ancora noto alla stampa”.*

*L’AVVOCATO FABIO FULGERI A RADIO MARTE: “CASO OSIMHEN, TRA DIECI GIORNI

LEGGEREMO GLI ATTI, ZERO RISCHI PER IL PRESIDENTE DE LAURENTIIS”*

*“Ieri dalla Procura di Roma non è accaduto nulla di particolare: è

arrivato l’avviso della conclusione delle indagini che non è assolutamente

una richiesta di rinvio a giudizio come letto da più parti ma una

comunicazione di rito prevista dal codice di procedura penale che le

indagini sono concluse e che da questo momento possiamo prendere visione

degli atti dell’indagine ed esercitare il nostro diritto di difesa

interloquendo con i pubblici ministeri. Credo* – ha detto il legale di

Aurelio De Laurentiis nel corso di *Marte Sport Live *in onda su *Radio

Marte*- *che avremo a disposizione gli atti dell’indagine non prima di una

decina di giorni. **Per quanto riguarda il profilo sportivo, rimando ai

colleghi esperti in materia, ma non ritengo al momento siano emersi nuovi

elementi rispetto a quelli già valutati dalla procura e dal tribunale

federale sportivo ma tenderei ad escludere pericoli in tal senso ma ripeto,

qui possono essere molto più precisi gli avvocati esperti in diritto

sportivo. **Quali gli eventuali rischi per De Laurentiis? Il falso in

bilancio – bisogna essere chiari – è un’ipotesi di reato che deve essere

sottoposta al vaglio dei PM. I nostri argomenti difensivi sono stati

accolti sia dal tribunale sportivo che dalla procura di Napoli che indagava

sull’aspetto fiscale della medesima vicenda. Non essendoci alcun

provvedimento che ratifichi questa mera ipotesi di reato, escluderei

completamente che il patron azzurro corra qualsivoglia rischio”.*

*MASSIMO GARDANO A RADIO MARTE: “ZERBIN MERITA SOLO ELOGI, E’ IL RAGAZZO DI

GOZZANO, HA MARGINI DI CRESCITA IMPORTANTI”*

*”Sono molto felice per Alessio, un ragazzo che merita tutto quello che sta

ottenendo. Ci siamo sentiti dopo la partita con l’Inter-* ha detto

l’allenatore di Zerbin quando giocava nel Gozzano ed ora responsabile

settore giovanile della Pro Vercelli a *Marte Sport Show *in onda ogni

sabato su *Radio Marte- **ed era molto felice, ovviamente. Però avendo

sempre l’atteggiamento e la semplicità del ragazzo che ho conosciuto a

Gozzano. Gli ho chiesto anche come sta dopo la testata al palo ma per

fortuna sta benissimo. Il suo futuro? Bisogna capire che tipo di scelte

tattiche farà il Napoli, lui però avrebbe bisogno di continuità per

esprimersi al meglio e per continuare a crescere. Il suo ruolo per me resta

quello di esterno d’attacco, poi è chiaro che può giocare anche a tutta

fascia. Ma se ad un esterno d’attacco gli si chiedono i gol… beh lui ne

ha segnati due l’altro giorno… In ogni caso ha margini di crescita

importanti, anche perchè un fior di professionista. Non è affatto facile

farsi trovare pronti, specie a certi livelli. E Alessio è stato bravissimo

a rispondere sempre presente. Gli auguro il meglio, sia che resti al Napoli

o che vada in prestito altrove. L’importante, per i giovani è saper

costruire il percorso giusto e Zerbin lo sta facendo”*