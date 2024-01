(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 FDI, MONTARULI: PD SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI. ATTACCHI A FOTI SENZA VERGOGNA

“I colleghi del Pd, purtroppo, non smettono mai di stupirci e ci dimostrano, ancora una volta, che con loro il ‘fondo’ può essere sempre più profondo. Non avendo argomenti per attaccare il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti strumentalizzano il suo riferimento al fatto che la Schlein potesse essere al cinema, come se oggetto dell’attacco di Foti fossero coloro che soffrono di problemi psichici. Mentre il tema è che la Schlein ha preferito andare al cinema piuttosto che star con loro a Gubbio. Ma davvero si sono ridotti a questo? Sono così poco preparati, poi, che ci prendono di mira sugli investimenti in tema di sanità quando, al netto dell’era Covid, siamo il governo che ha investito di più da decenni a questa parte. Sono davvero senza vergogna”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Augusta Montaruli

Inviato da iPhone