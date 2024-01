(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 SICUREZZA. RUSSO (FDI): BENE INVIO NUOVI AGENTI, PROMESSA MANTENUTA

“Il governo Meloni, con il potenziamento della presenza delle Forze dell’ordine e dei militari nelle grandi città, tra cui la nostra Parma, dimostra concretamente di porre il tema della sicurezza al centro della propria agenda politica, sopperendo alle mancanze della sinistra che da anni ha volutamente trascurato il tema, con risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non posso quindi che accogliere con soddisfazione l’annuncio del ministro dell’Interno Piantedosi di stamattina, che ha anticipato l’arrivo, entro il 2024, di 800 agenti in varie città (quindici a Parma) a presidio di strade e stazioni. Fratelli d’Italia e il presidente Meloni hanno sempre sostenuto che una delle priorità era il contrasto ad ogni forma di illegalità nelle città: lo stiamo mettendo in pratica e continueremo a lavorare in questa direzione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.

