Avviso pubblico per l’adesione al progetto “Nonno Vigile”

Requisiti:

-essere residenti nel Comune di San Marco Evangelista;

– avere un’età compresa tra i 55 e 75 anni;

– essere pensionati, o in attività lavorativa compatibile con il servizio in oggetto; – essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti previsti dal regolamento) dimostrata mediante certificato medico.

– godere dei diritti civili e politici;

– assenza di condanne a pene detentive.

