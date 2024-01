Sindacato Itamil: “Giù le mani dai volontari dell’esercito”. Pronti per il ricorso!

(AGENPARL) - ROMA, 18 Gennaio 2024 - “GIÙ LE MANI DAI VOLONTARI DELL’ ESERCITO” PRONTI PER IL RICORSO!

Il Sindacato Itamil Esercito si erge a difensore dei diritti dei Volontari dell’Esercito! In questi giorni tumultuosi, abbiamo ricevuto un’ondata di segnalazioni da parte di familiari ansiosi, a seguito delle notizie riguardanti la mancata riconferma dei Volontari al termine del loro impegno, con il rischio reale di ritrovarsi senza un futuro certo dopo anni di dedizione.

LA NOSTRA PROMESSA: VI DIFENDIAMO NOI!

A tutti i Volontari che si trovano in questa incresciosa situazione, sappiate che il Sindacato Itamil Esercito è al vostro fianco! Siamo qui per ascoltarvi, per prendere atto delle vostre storie e per trasformare il singolo bisogno in un coro potente che non può essere ignorato. Ci impegneremo a rappresentarvi nelle sedi opportune, organizzando incontri e strategie congiunte per portare alla luce e risolvere le difficoltà che vi affliggono.

UN PASSATO DI SUCCESSI AL VOSTRO SERVIZIO

Abbiamo già dimostrato in passato di saper essere il portavoce efficace dei nostri Volontari, risolvendo innumerevoli problematiche, specialmente per i VFP4. La nostra storia parla chiaro: quando agiamo, lo facciamo con risultati concreti.

UNISCITI A NOI, È SEMPLICE E VELOCE!

Iscriversi al Sindacato Itamil Esercito è un gioco da ragazzi: contattateci tramite WhatsApp e in soli 5 minuti potrete dialogare direttamente con il Segretario Generale Girolamo Foti al numero 3474618595

Non permetteremo che i nostri Volontari vengano abbandonati a un destino incerto.

SOLLECITEREMO RISPOSTE, CHIEDEREMO CHIAREZZA!

Siamo pronti a chiedere immediatamente informazioni dettagliate ai vertici politici e militari.

VALUTEREMO INSIEME IL RICORSO CONTRO L’AMMINISTRAZIONE! SE NON ASCOLTERANNO LE NOSTRE RAGIONI.

La nostra sorpresa e costernazione di fronte a questa situazione sono grandi, ma tanto è il nostro impegno nel garantire che ogni Volontario possa ricevere la giusta considerazione e le adeguate prospettive di futuro.

SCUDO LEGALE PER CHI ADERISCE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024

Approfittate del nostro servizio senza precedenti! Tutti i Volontari che aderiranno al Sindacato Itamil Esercito entro il 31 gennaio 2024 riceveranno lo SCUDO LEGALE: assistenza gratuita e consulenza illimitata con un plafond fino a 10 mila euro in materia penale (militare), anti infortunistica stradale, civile, medico legale. e tanto altro.

Questo è il momento di approfittare di questa opportunità esclusiva e di riporre la vostra fiducia in chi ha dimostrato, attraverso i fatti, di poter ottenere risultati tangibili.

FIDATEVI DI CHI VI HA SEMPRE SOSTENUTO

Non lasciatevi sfuggire questa chance di protezione e supporto legale. Il Sindacato Itamil Esercito ha sempre operato con il massimo impegno per i suoi iscritti, e con lo SCUDO LEGALE, il nostro impegno diventa ancora più forte. È il momento di unirsi e di far valere i propri diritti, con la sicurezza di avere alle spalle un’organizzazione che lotta per voi e con voi.

AGITE ORA!

La vostra adesione è cruciale e il tempo è essenziale. Con il Sindacato Itamil Esercito, non sarete mai soli. Insieme, possiamo costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti i Volontari dell’Esercito.

Per ulteriori informazioni e per aderire al Sindacato, visitate il nostro sito: [http://www.itamil.org](https://www.itamil.org), oppure invia la tua e- mail al seguente indirizzo segreteriageneraleitamil@gmail.com, attraverso la vostra adesione al sindacato abbiamo la possibilità di rappresentarvi, ma soprattutto di accedere a tutti i nostri gruppi realizzati per il vostro problema e ricordatevi di farlo prima del termine del 31 gennaio 2024 per usufruire dello SCUDO LEGALE.

Il Sindacato Itamil Esercito è il vostro scudo, la vostra voce, il vostro futuro. Siamo pronti a lottare per voi.