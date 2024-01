(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma Capitale, Bonessio-Luparelli (Alleanza capitolina Verdi Sinistra): riconoscere più poteri e risorse per costruire un progetto di città che guarda al futuro

Roma, 18 gennaio 2024 – Oggi dall’aula Giulio Cesare emerge un messaggio ben chiaro: la riforma dell’ordinamento di Roma Capitale è un obiettivo comune e urgente che ci unisce tutti al di là degli schieramenti politici. Siamo concordi nel ritenere che è ormai improcrastinabile per il Parlamento riaccendere i riflettori sulla questione e ripartire quanto prima dal testo su cui si era trovata la convergenza politica nella passata legislatura.

È un passo necessario per superare finalmente quella disparità di trattamento e sperequazione economica che affligge da sempre la Capitale d’Italia. A fronte della sua estensione territoriale, che non ha eguali, e delle funzioni e servizi che è chiamata a svolgere ed erogare, subisce una forte penalizzazione che si ripercuote, in termini di vivibilità, sui cittadini e su quanti per motivi di studio, lavoro e turismo si recano a Roma.