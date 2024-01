CS – “Stiamo lavorando per voi. Insieme”, il 22 gennaio parte in Via Garibaldi il primo cantiere congiunto tra Acqualatina e Italgas

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

“STIAMO LAVORANDO PER VOI. INSIEME”, PARTE IL 22 GENNAIO IN VIA GARIBALDI IL PRIMO CANTIERE CONGIUNTO TRA ACQUALATINA E ITALGAS

Gaeta, 18 gennaio 2024 – “Stiamo lavorando per voi. Insieme” è lo slogan lanciato da Acqualatina e Italgas per l’avvio del primo cantiere congiunto tra le due Società, previsto a Gaeta il prossimo 22 gennaio.

Gli interventi, che comporteranno la presenza di un unico cantiere per due diverse tipologie di lavori, riguarderanno Via Garibaldi:

– per il sistema idrico, con la sostituzione di circa 80 metri di due tratti di condotta del diametro di 160 mm, che presentano spesso rotture provocate dalle elevate pressioni, causando notevoli disagi, sia alla circolazione che all’utenza, per interruzione di flusso; si interverrà inoltre nel tratto di condotta di 135 metri compreso tra Via Mameli e Via Bachelet, attraverso la sostituzione della rete esistente di piccolo diametro con una rete di diametro di 140 mm, a favore di una maggiore portata idrica per le utenze della zona;

– in merito al gas, si procederà con un ammodernamento della rete riguardante una tratta di circa 200 metri, tra Via del Colle e Via Mameli, sotto il quale scorrono le condotte in media e bassa pressione.

Al termine dei lavori, sarà ripristinato il manto stradale.

«Prosegue l’opera di riqualificazione della nostra Città – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche, come previsto dal nostro programma elettorale. Abbiamo accolto con entusiasmo la notizia dell’avvio dei lavori congiunti da parte di Acqualatina e Italgas che riguarderanno la sostituzione di alcuni tratti del sistema idrico e della rete del gas presenti in Via Garibaldi. Gli interventi, oltre ad una rilevanza in termini di efficienza, permetteranno di minimizzare i disagi per i cittadini – che saranno ricompensati da un miglioramento in termini di qualità della vita -, relativamente alla viabilità e all’impatto sull’ambiente, grazie all’abbattimento di emissioni in atmosfera e di rumori dovuti all’utilizzo di mezzi meccanici. In questo modo, si risparmieranno risorse e tempo, e verranno prodotti effetti positivi in termini di benessere e servizi».

