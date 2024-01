COMUNICATO STAMPA – MELITO: Riforma poteri Roma Capitale guardi ad area metropolitana come chiede l’Europa

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 ROMA. MELITO (PD): “RIFORMA POTERI ROMA CAPITALE GUARDI AD AREA METROPOLITANA COME CHIEDE L’EUROPA”

Roma, 18 gennaio 2024 – “Oggi ho fortemente voluto partecipare al dibattito di riflessione sul processo di riforma dei poteri e dello status giuridico della nostra città, in Aula Giulio Cesare, che a partire dalla proposta di legge costituzionale Barelli va nella direzione di riconoscerle la facoltà di scegliere le competenze legislative necessarie per esercitare un vero governo del territorio con poteri analoghi a quelli di una regione ordinaria.

Un’occasione per ribadire tutta la necessità di riattivare il processo di attuazione di questa proposta di riforma già elaborata dalla commissione I affari costituzionali della Camera nella passata legislatura; considerarla ed apprezzarla soprattutto come primo passo decisivo verso quel salto di qualità della caratura istituzionale della città da troppo tempo rincorso. Apprezzare il suo effetto di assicurare alla nostra città un sistema finalmente strutturale di dotazione di mezzi e risorse adeguati all’esercizio delle nuove funzioni. Il nuovo status istituzionale sarebbe da considerare anche come punto di partenza del percorso di riforma della normativa sulle città metropolitane e consentire alla nostra città di poter finalmente governare con pieni poteri anche la dimensione territoriale dell’area vasta metropolitana come ci chiede e considera l’Unione Europea. Primo passo per poter costruire un decentramento delle competenze di governo cittadino agli attuali Municipi nella reale prospettiva della loro trasformazione in comuni urbani nell’ambito cittadino e metropolitano. Un’occasione anche per richiedere al governo, come puntualmente fatto dal nostro Sindaco Gualtieri, di dotare la città, da subito, nelle more del processo riformatore, delle risorse e dei poteri amministrativi più urgenti e mirati ad anticipare i tempi della riforma costituzionale complessiva.” così in una nota la consigliera capitolina dem Antonella Melito, vice Presidente della Commissione Roma Capitale e Statuto.

