(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 Nota Farnesina – Colloquio telefonico del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, con il Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri francese Stéphane Séjourné

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il nuovo Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri francese, Stéphane Séjourné.

I due Ministri hanno innanzitutto affrontato la situazione nel Mar Rosso. “L’Italia proporrà al prossimo Consiglio Affari Esteri, che si terrà lunedì a Bruxelles, una risposta europea che garantisca la sicurezza delle linee di navigazione nella regione. Si tratta di una priorità, anche a tutela delle esportazioni delle nostre imprese, considerando che attraverso il Canale di Suez transita il 40% del nostro interscambio commerciale marittimo”.

Tajani ha inoltre illustrato le priorità della Presidenza del G7 nel 2024, in particolare, l’impegno a sostegno dell’Ucraina, per il raggiungimento di una pace giusta, le relazioni con l’Africa e l’intelligenza artificiale.

Nel congratularsi con il Ministro francese per la nomina, il Vicepremier ha infine ribadito l’impegno a lavorare per un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra Italia e Francia, anche nella cooperazione a livello europeo.