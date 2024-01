(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - Un funzionario statunitense afferma che navi e aerei della Marina stanno setacciando le aree del Golfo di Aden alla ricerca di due Navy SEAL scomparsi mentre emergono dettagli sulla loro missione

Navi e aerei cercano 2 Navy SEAL dispersi dopo la missione di confisca di parti di missili iraniani.

Navi e aerei della Marina statunitense hanno setacciato lunedì le aree del Golfo di Aden alla ricerca di due Navy SEAL statunitensi scomparsi quando sono emersi dettagli sulla loro missione di abbordare e prendere in consegna una nave che trasportava componenti per missili balistici iraniani a medio raggio diretti in Somalia , ha detto lunedì un funzionario della difesa statunitense.

Il funzionario ha detto che l’equipaggio del dhow, che non aveva bandiera nazionale, stava pianificando di trasferire le parti del missile, comprese testate e motori, su un’altra barca al largo delle coste della Somalia. La Marina ha riconosciuto che l’imbarcazione aveva una storia di trasporto di armi illegali dall’Iran alla Somalia, ha detto il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere i dettagli non resi pubblici.

I SEAL erano sulla USS Lewis B. Puller, una nave base marittima di spedizione della Marina, e viaggiavano su piccole imbarcazioni da combattimento per operazioni speciali guidate da un equipaggio navale di guerra speciale per raggiungere la barca. Mentre stavano salendo a bordo con mare mosso, intorno alle 20:00 ora locale, un SEAL è stato travolto dalle onde alte e un compagno di squadra lo ha seguito. Mancano entrambi.

La squadra che saliva a bordo della piccola imbarcazione si trovava di fronte a una dozzina di membri dell’equipaggio. I membri dell’equipaggio, presi in custodia, non avevano documenti che consentissero una perquisizione della nave. Le armi furono confiscate e la barca fu affondata, una procedura di routine che di solito prevede l’apertura di buchi nello scafo.

Funzionari statunitensi hanno affermato che le acque nel Golfo di Aden sono calde e che i Navy SEAL sono addestrati per tali emergenze. Lunedì navi della Marina, elicotteri e droni sono stati coinvolti nelle ricerche in corso.

La Marina americana ha condotto regolari missioni di interdizione nella regione, intercettando anche armi su navi dirette agli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen.

I funzionari hanno affermato che la missione SEAL non era collegata all’operazione Prosperity Guardian , la missione statunitense e internazionale in corso per fornire protezione alle navi commerciali nel Mar Rosso, o agli attacchi di ritorsione che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto nello Yemen nel corso degli anni. ultimi due giorni.