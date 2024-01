INVITO STAMPA – MER 17/01 ORE 10.30 SALA CONSIGLIO – CONSEGNA PREMIO COSTRUIAMO GENTILEZZA NELLO SPORT

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Consegna Patti di partecipazione alla Costruzione di Gentilezza alle Associazioni:

Comunicato Stampa

Premio Costruiamo Gentilezza all’Avv. Maria Luisa Garatti

L’Avv.ta Maria Luisa Garatti riceve il Premio Nazionale “COSTRUIAMO GENTILEZZA NELLO SPORT” PER IL SUO

IMPEGNO SOCIALE E LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE ATTRAVERSO lo Sport

Il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza è onorato di premiare l’Avv. Maria Luisa Garatti del prestigioso Premio

“Costruiamo Gentilezza nello Sport” un riconoscimento del suo impegno nel promuovere valori sociali e

nell’incoraggiare l’inclusione attraverso lo sport.

Il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport” sarà consegnato a Maria Luisa Garatti affetta da Sclerosi multipla da 17

anni che tramite lo sport ha trovato il modo per con-vivere con la sua patologia diventando una maratoneta (15

maratone al suo attivo) oltre ad atleta paralimpica nella sua categoria t38 conquistando vari titoli italiano l’ultimo dei

quali campionessa italia della 10 km paralimpica. E’ la Presidente dell’ASD Se Vuoi Puoi, è coorganizzatrice del

progetto Insuperabile – la staffetta dell’inclusione e consigliere/atleta della asd Rosa Running team che da quest’anno

vanta anche la sezione paralimpica.

Il premio sarà consegnato nella sala della Provincia di Brescia dall’Ambasciatrice di Gentilezza bresciana Silvia Sardi,

giornalista e manager sportiva bresciana e da Gaia Simonetti giornalista sportiva fiorentina, ambasciatrice del

progetto nazionale Costruiamo Gentilezza ed ideatrice del Premio.

Il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza è volto a portare e creare pratiche e Comportamenti di Gentilezza diffusa

nella società partendo dai bambini, con i bambini, per i bambini. Essendo un Progetto ha una finalità temporale. 2036,

quando La Gentilezza dovrà diventare un Comportamento diffuso in tutti gli ambiti della vita.

Contestualmente le Associazioni di cui fa parte Maria Luisa riceveranno il Patto di Partecipazione alla Gentilezza,

diventando esse stesse Realtà Costruttrici di Gentilezza per la promozione e divulgazione della Gentilezza stessa.

Il Premio, ideato dal Gruppo Giornalisti Sportivi Toscana e dall’Associazione Cor et Amor, che raggruppa una squadra

di oltre 2000 ambasciatori alla gentilezza (tra cui allenatori alla gentilezza, medici alla gentilezza, imprenditori alla

gentilezza) ha preso ispirazione dal gesto del cuore di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, che nel marzo 2022 ha

accolto e ospitato una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra.

Nei suoi primi 18 mesi di vita, il riconoscimento per l’impegno nel sociale attraverso lo sport è andato a Stefano Pioli,

allenatore dell’AC Milan, Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticato campione del mondo ’82, Paolo Rossi, Anna

Astori, madre di Davide, Manuel Pasqual, al 3Team Asd Brescia Calcio Femminile, prima squadra di calcio femminile a

ricevere questo premio in Italia, al Basket Brescia della Presidente Bragaglio

