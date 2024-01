CAMERA DEI DEPUTATI AGENDA DI DOMANI LUNEDì 15 GENNAIO

(AGENPARL) - ROMA, 14 Gennaio 2024 - AULA

📍 Dalle 16 Dl sanzioni per deturpamento beni culturali o paesaggistici. A seguire:

Disegno di legge premio Maestro dell’arte della cucina italiana e Ratifica con Repubblica di San Marino su misure alternative alla detenzione

COMMISSIONI

📍 Ore 11,30 Bilancio e Affari Costituzionali, sala del Mappamondo, Milleproroghe👉 Audizioni rappresentanti di Agenzia delle entrate e Assoporti. Nel pomeriggio (dalle 13,30) di: CGIL, CISL, UIL, UGL. Dalle 14,30 di Anci e Upi. Dalle 15,15 di Confartigianato, CNA e Casartigiani. Dalle 16 di associazioni agricole e di pesca. Dalle 17,15 di rappresentanti sindacato Sna

📍Ore 18 commissioni riunite Affari esteri e comunitari e Affari costituzionali, sala del Mappamondo 👉protocollo Italia-Albania

EVENTI

📍 Alle 9,30 in sala della Regina il convegno “Intelligenza Artificiale: implicazioni etiche, rischi sociali ed opportunità di sviluppo per l’Italia”, a cura dell’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale

📍 Alle 16 in sala Matteotti Presentazione del libro “Raramente ho scritto Teatro senza la maiuscola” di Mauro Ballerini

📍 Alle 16,30 in sala del Refettorio a palazzo San Macuto: “Intelligenza artificiale, sfide e opportunità”, promosso da Demos, Democrazia Solidale