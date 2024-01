(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

L’IMPATTO DEL PROGETTO DI ATS BERGAMO “AMBULATORI DIFFUSI” NELLE

CASE DI COMUNITA’

Bergamo, 13 gennaio 2024 –

Ambulatori Diffusi di ATS Bergamo è stata la risposta alla nota carenza organica di medici

sul territorio: negli Ambiti (gruppi di Comuni) ove il numero di medici di assistenza primaria

non è sufficiente alla presa in carico di tutti i residenti, grazie alla disponibilità degli altri

professionisti aderenti è possibile prenotare un appuntamento per ricette e/o visite non

differibili.

Le Case di Comunità, luoghi aperti e prossimi ai cittadini, riferimento della

territorializzazione dei Servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, nell’arco del 2023

hanno ospitato i medici, i quali hanno assistito i pazienti rimasti senza medico di famiglia.

La piattaforma di ATS prevede che l’assistito possa fissare un appuntamento nelle

Farmacie del territorio, tramite la APP dedicata oppure nei Punti Unici di Accesso (PUA)

delle Case di Comunità.

In questi ultimi contesti, nell’anno appena trascorso, sono state erogate complessivamente

3.738 ore di attività ambulatoriale pari a 14.952 visite erogate, così suddivise:

CASA DI COMUNITA’ N° MEDICI VISITE EROGATE SLOT DISPONIBILI

Treviglio 7 6.859 7.227

S. Omobono Terme 2 5.317 5.851

Ponte San Pietro 9 1.565 1.956

TOTALE 22 14.952 16.611

Il dato restituisce una saturazione (percentuale delle ore erogate rispetto a quelle messe a

disposizione dai professionisti) del 90%

Massimo Giupponi, Direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo:

“l’attività di ATS Bergamo, nel mio mandato, è stata caratterizzata da un importante

impegno nell’interlocuzione con i medici, professionisti verso i quali vanno sia un

ringraziamento per la continua disponibilità al confronto, sia la riconoscenza per aver visto

i momenti, anche di contrasto, in un’ottica di miglioramento del servizio per il bene degli

assistiti. Questo ci ha accomunato e, con tale obiettivo comune, siamo riusciti a

concludere altrettanti importanti accordi con le loro rappresentanze.

Penso in particolare al periodo della prima ondata della pandemia da Covid, durante cui la

presenza dei medici sul territorio è stata fondamentale; più di recente, l’accordo per la

riorganizzazione della Continuità Assistenziale, con la nuova piattaforma che a breve si

avvierà con la centrale UNIC.A, dove i medici gestiscono direttamente il primo filtro delle

richieste dei pazienti, efficientando il Servizio; le adesioni al bando per ambiti carenti, tra

cui l’ultimo di settembre 2023, con ATS Bergamo a registrare il più alto numero di

accettazioni di incarico in Lombardia, quindi medici che man mano andranno a coprire

aree rimaste finora senza Medico di Assistenza Primaria.

In questo contesto, l’iniziativa della Direzione Sanitaria di ATS Bergamo Ambulatori Diffusi

si inserisce quale strumento transitorio per affrontare una criticità oggettiva. Nel tempo,

sono state estese le modalità di prenotazione dell’appuntamento: dalle Farmacie del

territorio, sempre ricettive e disponibili, alla APP dedicata, pensando a chi ha difficoltà

negli spostamenti e alla praticità di utilizzo, ai PUA delle Case di Comunità, dove oltretutto

gli stessi medici possono, come evidenziano i dati qui sopra esposti, trovare un luogo già

disponibile e con tutti i supporti necessari per concentrarsi esclusivamente sull’attività

clinica, aiutando i Sistema Sociosanitario Regionale a dare una risposta concreta alle

esigenze dei suoi assistiti. Con il passaggio di competenze da ATS alle ASST, diventato

effettivo dal 1° gennaio 2024, consegniamo risorse e strumenti per una gestione ottimale

dell’attività dei medici di famiglia in un’ottica di sistema, augurando buon lavoro ai colleghi

e ringraziando ancora una volta la categoria, distintasi per proattività e spirito di servizio”

