(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Città di Lecce

Lecce, 13 gennaio 2024

“Adotta una colonia felina”

Un avviso pubblico per contribuire alla gestione dei gatti di colonia in città

Nella città di Lecce, sono state censite circa 150 colonie feline, alcune delle quali, quelle più

numerose, ospitano circa 40 gatti. La più grande e la più popolosa è quella che si trova all’interno

del Cimitero Monumentale, dove vivono circa 250 felini.

Una colonia felina è solitamente costituita da un gruppo di gatti vaganti, non di proprietà, che

vivono in libertà e sono stanziali, cioè vivono stabilmente in un luogo del territorio, privato o

pubblico o, comunque, lo frequentano abitualmente

Il Comune, nel corso degli anni, dando seguito alle leggi nazionali e regionali che tutelano le

colonie feline e al Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, in vigore dal

2009 ed emendato nel 2013, ha provveduto al censimento e alla mappatura delle colonie feline sul

territorio urbano istituendo anche il Registro dei Tutor e volontari che se ne occupano, in sostanza

l’elenco dei cittadini e delle cittadine che, in regime di volontariato, accudiscono le colonie,

provvedendo a proprie spese – come previsto delle norme – all’alimentazione dei gatti, alle

prestazioni sanitarie di base, agli allestimenti e alle catture ai fini della sterilizzazione gratuita da

parte dei servizi veterinari della Asl.

Nelle riunioni e nei confronti periodici con l’Amministrazione comunale, i tutor di colonia hanno

più volte evidenziato le tante difficoltà in cui si trovano ad operare, soprattutto legate alla gestione

quotidiana delle colonie più numerose, che richiede ingenti costi ai quali difficilmente riescono a

far fronte con le risorse personali. In alcuni casi, laddove possibile, l’Assessorato è intervenuto

fornendo attrezzature e allestimenti, come il container per la degenza post-chirurgica dopo la

sterilizzazione.

Per venire incontro alle richieste avanzate e in considerazione del prezioso contributo fornito dai

tutor di colonia e da tutti i volontari in termini di tutela del benessere animale, l’Assessorato al

randagismo pubblicherà da lunedì 15 gennaio l’avviso pubblico “Adotta una colonia felina” per

la manifestazione di interesse a forme di supporto alle colonie feline comunali con

sponsorizzazione dell’iniziativa tramite cartellonistica nei pressi delle colonie “adottate”.

L’avviso, che non ha termine di scadenza, invita a presentare proposte di “adozione” tutti i soggetti

pubblici e privati interessati, vale a dire singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni; soggetti

giuridici ed operatori commerciali come banche, imprese, società, condomini privati, negozi,

ristoranti e bar; operatori economici come gli artigiani e i liberi professionisti titolari di studi; le

organizzazioni di volontariato; le parrocchie e gli enti religiosi; gli istituti scolastici di ogni ordine

e grado.

Il soggetto “adottante” si impegna a supportare l’operato del tutor di colonia contribuendo alla

gestione erogando a proprie spese beni e servizi, come, a titolo di esempio, la fornitura di