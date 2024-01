Invito stampa – A Lover la benedizione del sale nella Giornata di Sant’Antonio Abate

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 A Lover la benedizione del sale

nella Giornata di Sant’Antonio Abate

Evento itinerante, quest’anno l’appuntamento con la benedizione del sale nella Giornata di Sant’Antonio Abate farà tappa a Lover, località della Val di Non dove, alla fine di giugno del 2023, era stato inaugurato il punto vendita della Famiglia Cooperativa Primanaunia.

Una quindicina di anni fa la cooperativa di consumo aveva scelto di riportare alla luce una antica tradizione (prima volta nel 1896) come si legge nelle pagine del libro verbale dell’allora Famiglia Cooperativa di Campodenno: “Dopo aver suonato le campane del mezzodì e aver consumato il frugale pasto delle ore undici ci ritroviamo in piazza, davanti alla Famiglia Cooperativa, per la benedizione del sale”.

Appuntamento a

mercoledì 17 gennaio alle ore 14.45

a Lover davanti al punto vendita della Famiglia Cooperativa

Si inizierà con la relazione di Valentino Paternoster, presidente della cooperativa di consumo, e si proseguirà con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e degli organismi centrali della Cooperazione Trentina.

La benedizione del sale sarà affidata a monsignor Luigi Bressan, vescovo emerito di Trento.

Quanto raccolto dalle offerte per l’acquisto di una o più confezioni di sale benedetto sarà devoluto all’Associazione Amici del Madagascar presieduta da Rita Cattani.

Didascalia fotografia: A Toss di Ton, il 17 gennaio 2023, la benedizione del sale affidata a monsignor Luigi Bressan.

