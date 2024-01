CARTELLA STAMPA (COMUNICATO E FOTO) – “Mulino, New Club, Taotec – Dalla sala da ballo alla discoteca”, il docu-film sulla Figline di una volta

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 FIGLINE E INCISA VALDARNOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

“Mulino, New Club, Taotec – Dalla sala da ballo alla discoteca”, il docu-film sulla Figline di una volta

Martedì 16 gennaio al Cinema-Teatro Salesiani di Figline la prima nazionale dell’opera di Piero Torricelli

PALAZZO COMUNALE, 10 GENNAIO 2024 – Un film-documentario per raccontare il mutamento della dimensione ludico-notturna figlinese nel corso degli ultimi decenni, attraverso i luoghi-simbolo dell’epoca.

Sarà proiettato in prima nazionale martedì 16 gennaio, alle 21, al Cinema-Teatro Salesiani di Figline “Mulino, New Club 70 e Taotec: dalla sala da ballo alla discoteca”, realizzato dal regista Piero Torricelli che ha messo insieme nella sua ricerca documenti editi e inediti e le testimonianze dei protagonisti di questo fenomeno.

Si tratta di un percorso che inizia negli anni ’60 quando sono in auge le sale da ballo e arriva ai giorni nostri, passando per gli anni ’70 e ’80 quando alle discoteche di Figline arriva pubblico da tutta la Toscana e sono protagonisti i migliori dj dell’epoca, con musica all’avanguardia.

Il docu-film è anche uno spaccato sociale e storico, in cui ci si sofferma anche sull’evoluzione di arredamento, abbigliamento, acconciature, mezzi di trasporto, bevande preferite, la musica suonata e ballata. Ma è anche un album di personaggi e aneddoti, di interviste e ricordi.

“Dobbiamo un ringraziamento speciale a Piero Torricelli per questo suo prezioso lavoro – il commento dell’assessore Dario Picchioni – Ricostruire infatti, con attenzione, scrupolo e passione, tre decenni almeno di vita notturna figlinese significa anche restituire e riportare alla memoria un tassello importante della storia di un territorio, di una comunità e delle persone che hanno contribuito a scrivere quelle pagine. Quando poi un lavoro fatto con questa professionalità si abbina a una finalità benefica come in questo caso, con la donazione dell’incasso a una associazione che svolge una funzione così importante come il Centro Antiviolenza Artemisia, il ringraziamento non può che essere doppio”.

