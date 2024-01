(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 COMUNE di MIRANO

Raccolta del verde: novità 2024

Come annunciato a luglio 2023, a seguito di una revisione degli accordi con Veritas S.p.a., il

Comune di Mirano ha ridefinito alcuni servizi della raccolta dei rifiuti, tra cui la raccolta della

frazione vegetale (verde) che verrà attuata in via sperimentale per l’anno 2024.

Viene mantenuto il servizio di ritiro a domicilio su prenotazione (verde on-demand), già attivo

dal 2021. Si ricorda che è possibile richiedere uno o più bidoni da 240 litri in comodato d’uso. Una

volta riempito, per prenotarne il ritiro il bidone è sufficiente telefonare al numero verde

Veritas, seguendo le istruzioni e digitando il codice del contratto Veritas che si trova nella bolletta

della Tari. Il contenitore va collocato fuori dell’abitazione la sera prima del giorno di raccolta.

Quando si usufruisce del servizio viene addebitato 1 euro a bidone.

In questi giorni è iniziata la rimozione dei cassoni aperti che da un paio d’anni erano stati collocati

nel centro e nelle frazioni come servizio aggiuntivo per il conferimento di ramaglie e altri prodotti

della potatura.

I cassoni sono sostituiti con il servizio gratuito di raccolta straordinaria del verde mediante

vari compattatori mobili, che vengono resi disponibili anche nel capoluogo e con maggiore

frequenza.

Il servizio, che va ad integrare la normale raccolta porta a porta della frazione vegetale (sfalci

d’erba, ramaglie, fiori recisi, potature di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell’orto), viene

effettuato con autocompattatori che stazioneranno nelle date e orari indicati nel calendario Veritas

della raccolta differenziata:

• a MIRANO in via Lombardini tutti i venerdì (a partire dal 2 febbraio) dalle 7.30 alle 11.30.

• a SCALTENIGO in via Pirandello il 2°martedì del mese (a partire dal 9 gennaio) dalle ore

7.30 alle 11.30.

• a ZIANIGO nel parcheggio di via Santa Bakhita (nei pressi della farmacia) il 3°mercoledì

del mese (a partire dal 17 gennaio) dalle 7.30 alle 11.30 e ogni sabato (a partire dal 3

febbraio) dalle ore 13.30 alle 18.00.

E’ possibile svuotare nel compattatore fino a un massimo di 4 sacchi per volta o 4 fascine con

altezza massima di 120 cm.

E’ riservato ai residenti del Comune di Mirano, che posso utilizzarlo presentandosi con carta

d’identità o ultima fattura Veritas. Ciò serve per garantire che il conferimento avvenga solo da parte

di utenti miranesi.

L’ampliamento del servizio gratuito di raccolta straordinaria del verde mediante un punto mobile

verrà attuato in via sperimentale per tutto il 2024. Sulla base dei conferimenti e delle eventuali

necessità di sviluppo, sarà possibile determinare una variazione del servizio per migliorare la

taratura dello stesso.

Sono confermate le altre modalità di raccolta del verde:

il conferimento gratuito al Centro di raccolta Veritas di viale Venezia, aperto tutti i giorni;

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45

la raccolta straordinaria delle fascine nelle date indicare in calendario e solo se esposte

insieme al contenitore del verde on-demand. Possono essere esposte fino a 7 fascine legate

di lunghezza max di 1,2 mt e peso inferiore a 15 kg l’una.

Il calendario della raccolta differenziata 2024 è consultabile nel sito del Gruppo Veritas:

https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/comuni_profilati/mirano_calendario_

differenziata_2024.pdf .

