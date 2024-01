(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Piombino: Tenerini (Fi), “Sinergia Jsw-Metinvest cruciale per sviluppo”

“Come ha ricordato il ministro Urso il Governo sta investendo sul rilancio di Piombino, polo siderurgico di primaria importanza per il nostro territorio ma anche a livello nazionale ed europeo. La sinergia tra Jsw e Metinvest rappresenta l’obiettivo della politica industriale che stiamo mettendo in campo, sarà cruciale per lo sviluppo, non solo della Toscana, e farà di Piombino una delle aree siderurgiche più produttive e avanzate. La nostra priorità nell’immediato resta quella di continuare a salvaguardare l’occupazione, prorogando la Cig ai 1.400 lavoratori ex Lucchini, e realizzare le condizioni per gli investimenti industriali favorendo cosi la ripartenza delle acciaierie”. È quanto afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

