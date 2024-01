“Il Compleanno” di Harold Pinter al Teatro Sociale di Pinerolo – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Sabato 13 gennaio 2024 ore 21.00 | Pinerolo (TO), Teatro Sociale

IL COMPLEANNO (THE BIRTHDAY PARTY)

Sabato 13 gennaio alle 21.00 il Teatro Sociale di Pinerolo ospiterà Il Compleanno di Harold Pinter.

di Harold Pinter

traduzione Alessandra Serra

regia Peter Stein

con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini,

Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno

Produzione Tieffe Teatro Milano/TSV-Teatro Nazionale/Viola Produzioni srlNell’ambito di NEXT – Laboratorio delle Idee edizione 2022

COMUNICATO, 09 GENNAIO 2024

Prosegue la stagione teatrale di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Sabato 13 gennaio alle 21.00 il Teatro Sociale di Pinerolo ospiterà Il Compleanno di Harold Pinter con la regia di Peter Stein. Come afferma il regista: “I 63 anni che sono passati dalla creazione del Compleanno non hanno tolto niente del suo effetto enigmatico ed inquietante”. La vicenda parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro.

Composto nel 1957, rimane uno dei testi più rappresentativi di Harold Pinter, Premio Nobel per la Letteratura nel 2005.

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani fino 28 anni: € 10,00 in tutti i settori per gli spettacoli in abbonamento.

I possessori della tessera PINECULT hanno diritto a un biglietto a 10,00 € in galleria e platea e a 5,00 € nel loggione

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, Abbonamento Musei, Tesserati FAI, Clienti del Regionale di Trenitalia, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune)

Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00

(Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito http://www.vivaticket.it – solo biglietti interi

on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Sociale di Pinerolo

tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30