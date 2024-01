(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 *ACCA LARENTIA, ZANGRILLO: MANIFESTAZIONE CHE FA UN PO’ RIBREZZO,

INTOLLERABILI CERTI COMPORTAMENTI NEL 2024 MA NON SI MONTI UN CASO*

Saluti romani ad Acca Larentia? “Quel tipo di manifestazione fa un po’

ribrezzo, nel 2024 certi comportamenti sono intollerabili. Non dobbiamo

però montare un caso, questa cosa c’è da 30 anni ma quest’anno c’è un

risalto diverso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il

ministro della P.A. Paolo Zangrillo.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*