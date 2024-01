(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Enpam: cordoglio per scomparsa presidente Ordine medici L’Aquila

L’Enpam esprime cordoglio per la scomparsa a 72 anni di Maurizio Ortu, storico presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri dell’Aquila ininterrottamente dal 2008.

“Esprimo tutto il mio cordoglio per la perdita innanzitutto di un caro amico fraterno e stringo in un abbraccio forte la famiglia e i figli” ha commentato con tristezza il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti. Che ha aggiunto: “Maurizio ha interpretato in ogni occasione il suo ruolo mettendosi al servizio della collettività e facendosi portavoce verso l’Enpam dei bisogni di assistenza dei colleghi. Era accaduto all’indomani del sisma del 2009, e si è ripetuto anche durante la pandemia.

Mi piace ricordare anche il suo impegno con l’Università dell’Aquila. Andava infatti molto fiero del fatto che l’ateneo fosse stato il primo ad avere introdotto, come materia d’insegnamento per gli studenti di medicina e odontoiatria del sesto anno, un corso di Avviamento alla professione, del quale la previdenza era parte integrante”.

