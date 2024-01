[AGPOL] TRICOLORE / SAVINO (MEF), “SIMBOLO E PROMEMORIA DELLA NOSTRA STORIA”

(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 Nota stampa

TRICOLORE / SAVINO (MEF), “SIMBOLO E PROMEMORIA DELLA NOSTRA STORIA”

Trieste – “Il Tricolore è il simbolo della nostra unità e dell’integrità dei valori fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica; un promemoria costante della nostra storia condivisa, delle lotte superate e dei successi raggiunti. È un simbolo che ci ispira a lavorare insieme per un futuro migliore, mantenendo saldi i principi di libertà, uguaglianza e fraternità.” Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, in occasione della Festa del Tricolore.

“Nel celebrarlo – aggiunge Savino – dobbiamo tenere a mente il significato profondo di questo simbolo. Con lui, anche oggi, celebriamo la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità. Il Tricolore è un simbolo vivente della nostra nazione.”

