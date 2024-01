La Corte Suprema accoglierà l’appello di Donald Trump contro la rimozione delle schede elettorali del Colorado

(AGENPARL) - ROMA, 6 Gennaio 2024 - La Corte Suprema ascolterà le argomentazioni sull’appello dell’ex presidente Donald Trump contro la decisione della Corte Suprema del Colorado di escluderlo dal ballottaggio, un caso monumentale con implicazioni per simili sfide di accesso al voto negli stati di tutto il paese che potrebbero determinare le elezioni presidenziali.

La corte ascolterà le argomentazioni orali l’8 febbraio 2024, un calendario accelerato che dimostra l’importanza di risolvere rapidamente il caso.

A dicembre la Corte Suprema del Colorado ha stabilito con un parere quattro a tre che la “clausola sull’insurrezione” del quattordicesimo emendamento vieta a Trump di comparire nella scheda elettorale per la presidenza nel 2024. La sentenza ha parzialmente annullato la sentenza di un tribunale di grado inferiore secondo cui Trump non è un ufficiale degli Stati Uniti come definito dal Quattordicesimo Emendamento e che l’Emendamento, pertanto, non può essere utilizzato per squalificarlo dalla partecipazione alle primarie del Colorado.

La Corte ha stabilito unilateralmente che “prove chiare e convincenti” hanno dimostrato “che il presidente Trump ha intrapreso un’insurrezione” nonostante Trump non sia mai stato condannato per quello o qualsiasi altro crimine o addirittura accusato in tribunale del crimine di insurrezione. Il Senato degli Stati Uniti lo ha assolto dalle accuse di aver preso parte ad un’insurrezione, e lui continua a negare ogni illecito.

Senza alcun procedimento giudiziario a sostegno della sua affermazione legale, la Corte ha citato il comitato ristretto del 6 gennaio della Camera degli Stati Uniti, nonostante Trump sia stato assolto dalle accuse della Camera al Senato.

La causa del Colorado è una delle tante intentate negli stati di tutto il paese che citano la “clausola sull’insurrezione” come giustificazione per rimuovere Trump dal ballottaggio. Mentre Trump ha ottenuto esiti favorevoli in diversi stati – incluso il Colorado prima che la sua Corte Suprema annullasse parzialmente la sentenza – il segretario di stato del Maine ha anche rimosso Trump dal ballottaggio.

La Corte Suprema non si è mai pronunciata in modo definitivo sul significato della Sezione Tre del Quattordicesimo Emendamento. La decisione della Corte sul caso Colorado potrebbe essere l’ultima parola nel Maine così come in altri stati.

Il caso è Trump v. Anderson , n. 23-719, presso la Corte Suprema degli Stati Uniti.