Cs “Van Gogh a Fiorano”

La voce di Van Gogh a Fiorano ModeneseIl recital sulle orme del pittore del Border Trio e un incontro con l’autrice di “Noi viaggiamo vicini”, conclude il calendario delle Feste a Fiorano Modenese, domenica 7 gennaio

Il ricco calendario di eventi delle feste natalizie e di fine anno si chiude a Fiorano Modenese, domenica 7 gennaio, con uno spettacolo dedicato a Van Gogh e con il primo appuntamento del 2024 con il “Tè delle cinque”.

Alle 17.30 presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32) Maria Luisa Bompani presenta il suo libro “Noi viaggiamo vicino”, una storia autobiografica di viaggi lenti e incontri tra i paesi dell’Appennino Modenese che, mentre parla di una ricerca interiore, pone anche interrogativi sul senso del viaggiare oggi. L’autrice converserà con Tina De Falco, accompagnate dalle musiche a cura di Edda Chiari. L’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, è organizzata dall’associazione INarte in collaborazione con il Circolo Nuraghe, l’associazione fotografica Framestorming e Amici della musica Nino Rota, ccon il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Alle 18.00, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina, la collettiva di pittura “Scende la neve” (visitabile dalle 16 alle 19) si conclude con il recital gratuito del Border Trio: una lettura ad alta voce, con accompagnamento musicale, de “Il solitario Vincent”. La lettura racconta gli ultimi giorni di Van Gogh ad Arles, in Provenza, i giorni della “casa gialla” e l’incontro con Paul Gauguin. La voce viva di Van Gogh riporta alla sua ispirazione artistica e al suo bisogno umano di comunicazione emotiva, per un percorso tra disagio, salute mentale e relazioni umane. Il Border Trio è composto dal musicista Claudio Ughetti, dall’attore Fausto Stigliani e dal bibliotecario ricercatore Maurizio Casini ed ha all’attivo diversi recital di musica e parola. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Arte e Cultura con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Infine al cinema Astoria alle 18.30 è in programmazione “50 km all’ora” la divertente commedia Fabio De Luigi con Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Paolo Cevoli, girata sulle strade dell’Emilia Romagna.

