(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 POMPEI, MAZZELLA (M5S): MINISTRO INTERNI CHIARISCA CRITICITÀ AMMINISTRATIVE E INVII ISPETTORI

Roma, 3 gen. – “Ciò che accade a Pompei andrebbe attenzionato. In questi mesi ho ricevuto diverse segnalazioni in materia di appalti, irregolarità nei concorsi pubblici e relativamente ad alcuni aspetti amministrativi che non sembrerebbero essere trasparenti e del tutto regolari. Com’è noto, il Comune di Pompei ha affrontato alcune problematiche amministrative; dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri nel 2020, è stato nominato un commissario prefettizio per gestire la transizione, ma ad oggi alcune criticità richiedono un’indagine approfondita e azioni tempestive. Per questo ho richiesto al Ministro dell’Interno di fare chiarezza, anche attraverso la nomina immediata di una commissione di accesso, su alcune presunte illegalità che sembrerebbero essersi perpetrate. Ovviamente il condizionale è d’obbligo e non spetta a me emettere verdetti, ma vogliamo che sia garantito il rispetto della legalità e dei cittadini di Pompei”. Lo scrive in una nota il Senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella.

