(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 MUSEI, ALOISIO (M5S): INTROITI RIMANGANO IN TERRITORIO CHE GENERA GUADAGNO

Roma, 3 gen. – “Relativamente alle affermazioni odierne del Ministro Sangiuliano, secondo cui è giusto far pagare i musei per sostenere il sistema, prevedendo anche un incremento dei costi, si dovrebbe a mio avviso effettuare una scrematura, per evitare che l’aumento si abbatta sugli italiani meno abbienti, e effettuare un check degli attori che gestiscono i servizi afferenti al patrimonio museale. Godere di un consistente asset artistico, culturale ed archeologico genera, infatti, introiti sotto diversi aspetti: senza considerare l’indotto esterno ai siti, c’è un mondo enorme che ruota attorno agli attrattori: dalle visite guidate ai servizi di ristorazione, dalle aree shopping ai percorsi didattici, dai bus privati alle biglietterie. Queste attività, spessissimo, vengono esternalizzate e gestite da società o cooperative che, purtroppo, non sempre hanno sede legale nel territorio d’appartenenza, fatto che incrementa gli introiti fiscali in altre regioni. Ad esempio, nel Mezzogiorno moltissime cooperative che gestiscono i servizi museali hanno la propria sede legale in regioni del Nord e di fatto finiscono per incrementare il gettito in quelle realtà territoriali. È un paradosso che andrebbe attentamente analizzato, altrimenti si finisce di penalizzare aree già fragili del Paese. In vista dell’accelerazione dell’autonomia differenziata, poi, si dovrebbe pensare di imporre il pagamento delle tasse nel territorio che genera il guadagno”. Lo scrive in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

