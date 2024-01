Comunicato Stampa: Bando DUC 2022-2024, il Comune di Voghera stanzia 35mila Euro per soddisfare le domande rimaste escluse per esaurimento dei fondi regionali

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Comune di Voghera

Bando DUC 2022-2024, il Comune di Voghera stanzia 35mila Euro per soddisfare le domande rimaste escluse per esaurimento dei fondi regionali

Il Comune di Voghera ha stanziato una somma pari a 34.976 Euro, con l’obiettivo di soddisfare tutte le domande pervenute per il bando del DUC 2022-2024 rimaste escluse per esaurimento dei fondi regionali.

I fondi regionali pari a 72mila Euro hanno infatti reso possibile il soddisfacimento di 23 domande: con lo stanziamento di 34.976 Euro del Comune in sede di approvazione del bilancio comunale, si rende quindi possibile il soddisfacimento delle ulteriori 13 domande inizialmente non finanziate per esaurimento dei fondi regionali disponibili.

Facendo inoltre seguito alla richiesta di un operatore della zona del ponte di via Piacenza, alla luce del parere positivo da parte di Regione Lombardia, il Comune ha approvato la richiesta di proroga dei termini per la realizzazione, il pagamento e la rendicontazione relativa a agli interventi da eseguirsi nell'ambito del Bando Imprese – DUC 2022/2024. L’esercizio commerciale in questione, destinatario di un contributo nell’ambito della misura, ha dimostrato infatti di aver dovuto ridefinire la priorità dei propri impegni finanziari a causa della chiusura del ponte sul torrente Staffora, con conseguente slittamento dei tempi di realizzazione e pagamento dell'intervento in programma.

“In un momento storico complicato per il tessuto economico-produttivo e per i nostri commercianti – commenta l’assessore al commercio del Comune di Voghera Maria Cristina Malvicini – abbiamo voluto come Comune di Voghera assicurare che tutte le domande del Bando Imprese – DUC 2022/2024 venissero soddisfatte. Oltre al contributo di 72mila Euro di Regione Lombardia, che ringraziamo, si è quindi reso necessario lo stanziamento di circa 35mila Euro per dare seguito a tutte le 36 domande pervenute. Abbiamo inoltre affrontato con buon senso il tema dei termini del Bando e in quest’ottica abbiamo ritenuto corretto accogliere l’istanza di proroga richiesta da un’attività della zona di via Piacenza, a causa dei problemi insorti con la chiusura del ponte. Da parte dell’amministrazione comunale si conferma una grande attenzione per il nostro tessuto commerciale e un impegno che nel 2024 vuole crescere ulteriormente: i fondi comunali si sono resi disponibili solo recentemente e nel futuro prossimo si valuterà una proroga generale delle scadenze previste dal Bando per l’esecuzione, il pagamento e la rendicontazione, al fine di permettere a tutti di usufruire dei contributi richiesti”.