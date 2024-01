[agenzie] Bombardieri su Messaggio Presidente della Repubblica

(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 DICHIARAZIONE DI PIERPAOLO BOMBARDIERI SEGRETARIO GENERALE UIL

La Uil plaude al messaggio del Presidente della Repubblica e condivide in pieno la sua condanna di ogni forma di violenza e l’invito al rispetto della persona e dei diritti, a cominciare dal mondo del lavoro. L’impegno per il contrasto alle disuguaglianze sociali di ogni forma e genere, alla precarietà, ai salari bassi, agli infortuni sul lavoro, all’evasione fiscale è una condizione fondamentale dell’azione sindacale che, dalle parole del Capo dello Stato, trae ulteriore incoraggiamento.

Il richiamo, poi, a una maggiore attenzione ai giovani, per aiutarli a costruire il proprio futuro, e agli anziani, per assicurare loro una vita dignitosa, è importante per la costruzione di una società civile e inclusiva. Ascolto e partecipazione, infine, sono valori essenziali che la Uil sente propri e che sono i presupposti per una convivenza sociale rispettosa dei principi costituzionali. L’auspicio per il 2024 è che tutti, a partire dalle Istituzioni, non si limitino ad apprezzare le parole di Mattarella, ma si adoperino per dare attuazione alle sue autorevoli sollecitazioni.

Roma, 1 gennaio 2024

Ufficio stampa Uil

06/4753.285/427