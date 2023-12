(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 SERVIZIO CIVILE: NO AL TAGLIO DI 21MILA POSTI, APPELLO ALLA MELONI PER TROVARE LE RISORSE

Il Sindaco di Montefredane (AV): “Comuni fortemente penalizzanti, in particolare in Campania”

Avellino, 30 dic – “Il taglio di circa 21mila posti del servizio civile nazionale rappresenta un duro colpo per i giovani meridionali ed in particolare per quelli delle aree interne. Abbassare il numero dei volontari da 71mila a 50mila è una ghigliottina che penalizza fortemente regioni come la Campania dove risiedono migliaia di giovani in cerca di lavoro”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Montefredane, in provincia di Avellino, Ciro Aquino.

“Non si comprende – spiega Aquino- perché il Governo, che già aveva espresso buone intenzioni aumentando l’importo mensile percepito dai volontari da 444 a 507 euro e allargando la platea di partecipazione anche per l’età anagrafica, inspiegabilmente ha spazzato via con un taglio così tanti posti. Decisione inspiegabile anche alla luce del fatto che l’esecutivo a guida Meloni aveva previsto il 15% dei posti messi a concorso da riservare ai candidati che hanno concluso un periodo di Servizio Civile Volontario”.