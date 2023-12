(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Pietro Molinaro

Presidente Commissione consiliare

Contro il fenomeno della ‘ndrangheta,

della corruzione e dell’illegalità diffusa”

COMUNICATO STAMPA

Molinaro: la condanna del vile atto ai danni della Casa della Legalità a Isola Capo Rizzuto e l’impegno a ricostruire subito

Esprimo la mia vicinanza e solidarietà all’associazione Valentia al suo presidente l’amico Anthony Lo Bianco e ai suoi collaboratori e la ferma condanna per l’ignobile atto compiuto ai danni della “Casa della Legalità Piersanti Mattarella” a Isola Capo Rizzuto, intitolata peraltro, al fratello del Presidente della Repubblica. Evidentemente – dichiara Pietro Molinaro presidente della Commissione Consiliare antindrangheta – questo presidio, sottratto alla criminalità organizzata fa paura per l’azione che svolgeva e ancor di più voleva incentivare e quidi si cerca di creare tensione e paura. Ma non sarà così!. E’ gentaglia – aggiunge – che non accende i lumi della ragione e tenta di intimidire chi lotta e si impregna per la legalità. Questi gesti vigliacchi e feroci, denotano il degrado etico, sociale e culturale di chi pensa di affermare il proprio dominio con la prepotenza e l’arroganza. I danni strutturali con l’aiuto di tutti e delle istituzioni saranno facilmente e rapidamente risolvibili, raddoppieremo gli sforzi per riparare alle ferite sociali che lasciano uno scenario di rovine cerebrali di barbarica memoria”. Nei prossimi giorni – conclude – mi recherò a Isola Capo Rizzuto per incontrare il Presidente dell’Associazione.

