Incendio Malagrotta: rifiuti saranno trattati in 2 impianti Ama

Patto azienda-sindacati, al lavoro 50 dipendenti sito bruciato

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Saranno lavorate nei due impianti

romani di via Romagnoli e Ponte Malnome le 500 tonnellate

precedentemente inviate nel tmb di Malagrotta, chiuso dopo

l’incendio del 24 dicembre. E’ l’accordo trovato questa sera da

Ama e dai sindacati: a renderlo noto è l’azienda romana dei

rifiuti assieme ai rappresentanti dei lavoratori. L’elemento

portante del verbale d’accordo sottoscritto oggi dai

rappresentanti di Ama e di Fp Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e

Fiadel consiste, si legge in una nota congiunta, nel

“potenziamento e rafforzamento del servizio nei due siti Ama di

via Romagnoli e di Ponte Malnome che lavoreranno a ciclo

continuo con la continuità del servizio garantita dal reimpiego

di circa 50 operatori della ditta privata E. Giovi (che

lavoravano presso il tmb di Malagrotta), che affiancheranno i

dipendenti aziendali in forza alle due strutture”.

“Le parti – è spiegato – si sono incontrate urgentemente per

garantire la continuità del servizio e sopperire all’incendio

che ha interessato il tmb di Malagrotta, che lavorava

giornalmente circa 500 tonnellate di indifferenziato. Tale

quantitativo, dunque, sarà trattato ‘internalizzando’ le

relative lavorazioni nei due impianti Ama, che passeranno da un

terzo a due terzi nella saturazione della capacità produttiva

giornaliera (Romagnoli da 200 a 400 tonnellate/giorno; Ponte

Malnome da 300 a 600 tonnellate/giorno), mantenendo comunque il

necessario margine gestionale degli eventuali imprevisti”

“L’accordo – prosegue la nota – ha ridisegnato

l’organizzazione e l’assetto turnistico e dimensionale dei due

siti interessati al fine di renderli adeguati all’effort

produttivo. In particolare, è stato previsto un incremento

complessivo di circa 50 unità attraverso il reimpiego del

personale esterno della ditta E-Giovi operante su Malagrotta,

reso inoccupato dall’incendio, combinato anche con piani di

crescita professionale riservati al personale degli Impianti Ama

e reimpieghi di personale Ama permanentemente non idoneo in tal

senso recuperato alla produzione”.

“Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali per il

senso di responsabilità mostrato in un frangente di estrema

urgenza come l’attuale – il commento del presidente di Ama

Daniele Pace – La soluzione trovata nell’accordo permetterà di

dare una risposta tempestiva in termini di continuità del

servizio ai cittadini e a Roma Capitale. Di particolare

importanza, poi, l’intervento “sociale” dell’azienda, con il

‘reimpiego’ di circa 50 lavoratori della ditta E. Giovi nelle

mansioni professionali previste nei due siti aziendali”.

Per i sindacati “è importante che da una criticità sia sorta

tramite un confronto serio e serrato un’opportunità per decine

di persone di E. Giovi, che attraversavano un momento di

difficoltà. Abbiamo fatto il possibile, con spirito costruttivo

e con celerità, per garantire lavoratori e cittadinanza in un

frangente davvero complesso”. (ANSA).

